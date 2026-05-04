龍科三期復活傳台積電進駐 張善政：過去2年市府「鴨子划水」

龍科三期復活傳台積電進駐，桃園市長張善政4日回應，過去2年市府鴨子划水，一直積極與科管局及業者協調。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）又復活，傳出台積電（2330）仍將進駐並規劃投資下世代的面板級先進封裝廠，桃園市長張善政今（4）日受訪沒有正面證實台積電是否進駐，僅說「媒體寫的基本上是正確的」，並強調過去兩年市府「鴨子划水」，一直與新竹科學園區管理局及業者積極協調，後續市府積極配合的態度不會改變。

張善政強調，過去兩年其實市府「鴨子划水」，一直非常積極地與科管局及業者協調，大家也知道現在的趨勢，因此業者建廠壓力非常大，時間也壓得非常緊，過去兩年市府也跟科管局積極配合，尤其是周邊的配套措施，像是學校要增建或是道路交通規劃等，當然還有跟在地居民的溝通，市府都有在跟科管局一起配合。

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不過，對於進駐廠商是否就是台積電，​張善政沒有正面證實，僅說「今天媒體寫的基本上是正確的，但是實際上時程還是要看科管局那邊最後的核定，我們還是尊重權責單位」，但跟過去兩年一樣，市府積極配合的態度不會改變，接下來，業者的時程非常非常緊，市府這邊的配合度也非常重要，「市府會積極來配合」，既然科管局沒有宣布是哪一家業者進駐，市府也不便代他們宣布，但大家都猜得出來是哪一家，「就是在現在國際上面非常夯、建廠時程壓力非常大的這家」。

針對外界憂心水電不足的問題，張善政表示，電的部分，基本上當初科管局在核定的時候，電的部分已經有配套，水的部分因為有環評因素，業者希望能夠儘量100%用再生水，市府再生水廠的建設正在內政部審查，內政部先前不知道這個業者要不要進來，所以給的容量比較小，既然媒體已經正式講了，擴建再生水能量的部分，希望內政部能夠儘快核定，核定以後，供應業者100%再生水應該沒有問題。

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