焦點股》國巨*：布局AI高端市場 股價強漲

布局AI高端市場，國巨*股價強漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨*（2327）上週舉行「2026國巨集團人工智慧高峰會」，董事長陳泰銘親自站台，表示未來重心放在高門檻、高客製化以及具有成長性的高端市場，更直指液冷散熱領域透過高精度感測器已達百億元營收，今日國巨*股價爆量大漲，早盤最高來到345元，創股票分拆以來新高，截至10:21分為止，股價上漲22元、暫報339元，成交量超過3.5萬張。

陳泰銘認為，國巨*在AI世代擁有三大優勢；第一，客戶對能提供「全方位解決方案」的供應商需求上升；第二，AI世代對於速度及反應的重視，被動元件廠商需要與晶片設計公司越走越近，做出客製化與最有差異化的解決方案；第三，台灣就是AI的中心，國巨的「速度」以及「客戶優先」的企業文化，絕對會在AI產業供應鏈的競賽中受惠及勝出；而根據國巨*統計，與AI應用相關的營收已達12億美元，在短短兩年內成長四倍、佔營收比重達15％，成長的速度及規模均遠超想像。

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觀察三大法人動態可發現，外資連5買國巨*達1.13萬張、投信連續兩日賣超共2595張、自營商連4買共1803張，主力上週四買超逾千張；法人表示，目前券商將國巨*目標價調升至400元之上，不過台股持續高檔震盪，投資人進場仍需多小心。

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