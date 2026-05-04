上班族想有錢？專家分享中產階級躋身千萬富翁10大節儉習慣。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕千萬富翁有兩種類型1是企業家型和另1種則是中產階級，專家表示，雖然不是每個人都能靠企業致富，然而工薪族，只要理財得當，也能成為千萬富翁，而要達成此目標，只要養成量入為出、避免負債、不追求消費主義等10個節儉習慣，就有機會躋身為千萬富翁。

《Gobankingrates》報導，理財專家 威廉斯（Austin Williams）表示，創業者為了讓新創企業步入正軌，承擔著巨大的風險。他們每週工作100個小時，傾注心血，試圖從無到有創造一些東西。

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它或許是一條通往財富的有效途徑，但並非人人適用。事實上，大多數人還是更喜歡穩定的工作。幸運的是，即使從事中產階級工作，你仍然可以成為千萬富翁。威廉斯指​​出，養成以下10個習慣就能實現這個目標。

量入為出

你未來財富的來源不是彩券、繼承遺產或以1億美元的價格出售企業，而是你目前的儲蓄率。

你的支出與收入之間的差距決定了你累積的財富多少。如果你想成為中產階級千萬富翁，你需要減少支出，提高儲蓄率，將更多的薪水用於儲蓄和投資。

不炫富、不追求消費主義

延續這個主題，中產階級百萬富翁並不追求消費主義，他們不會抓住一切機會炫耀身份象徵。相反，他們專注於享受一種樸素的中產階級生活方式。這就是財富的弔詭：你花在裝作富有的錢越多，真正用來累積財富的錢就越少。真正的財富存在於帳面上，而不是衣服、珠寶，當然更不是你的車。

駕駛經濟實惠的車子

汽車是貶值資產的典型例子。根據凱利藍皮書（Kelley Blue Book）顯示，大多數汽車僅在第1年就會損失20%的價值。

選擇1輛經濟實惠、性能可靠的汽車。這樣不僅可以節省每月還款額，還能節省保養、維修、保險和汽油費用。

先支付給自己

如果你想致富，就必須把儲蓄放在第一位。它應該是你每次發薪水後第一筆「支出」。你不能因為看到喜歡的新鞋就隨意揮霍。

避免負債

同樣，不要用信用卡購買任何你當月無法還清的物品。提前存錢，用自己的錢購買所需物品。

充分利用雇主福利

身為員工，您可以享受一些創業者不一定能享受到的福利。充分利用公司提供的401（k）退休金匹配繳款、醫療保險、健康儲蓄帳戶、帶薪休假以及其他福利。畢竟，這些都是你薪資福利的一部分。

投資於401（k）計劃以外的領域

雇主提供的退休帳戶當然可以幫助你累積財富，但不要止步於此。透過羅斯個人退休帳戶 （Roth IRA） 進行投資，也可以透過應稅經紀帳戶進行更靈活的投資。每月儲蓄和投資越多，財富累積速度越快。

掌控你的投資

學習一些基本的投資策略，你不必成為專家，通常只需選擇幾個指數基金就足以建立你的投資組合。不要依賴別人來管理你的錢，因為沒有人會像你一樣關心或了解你的財務目標。

練習耐心

成為中產階級千萬富翁需要幾十年。致富之道在於生活節儉，並維持高儲蓄率。

實踐滿足

鑑於靠中產階級收入成為千萬富翁至少需要十年或二十年時間，不如放鬆心情，享受這個過程。不要把節儉的生活方式看成是一種犧牲。要重新定義它，享受節儉的生活，享受省錢的樂趣，享受淘便宜貨的樂趣。

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