焦點股》創意：首季EPS達12.28元 漲停再創史高

創意總經理戴尚義。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC暨矽智財廠創意（3443）因成功拿下Google CPU及大型CSP（雲端服務提供商）AI ASIC訂單，去年營收與獲利創下歷史新高，首季合併營收創單季次高，每股稅後盈餘12.28元，事隔三年後，再度單季賺進逾一個股本，Google財報與財測優於市場預期，相關供應鏈有望受惠，創意已順利拿下Google下一代CPU訂單，可望推升今年營運再創新高，創意今日股價漲停，漲停價4685元，再創掛牌新高。

截至10:16分左右，創意股價緊鎖漲停，成交量約1400張、漲停委買張數逾890張。

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創意首季合併營收114.4億元，創單季次高，季減7.6%、年增62.9%，每股稅後盈餘12.28元，創意先前表示，已成功拿下大客戶下一代CPU訂單，今年從台積電（2330）拿到的CPU產能比去年更多，量產業務今年有望延續去年強勁成長力道，中國、歐洲客戶已開始量產ADAS（自動駕駛輔助系統）專案，北美客戶ADAS專案也在進行中，矽光子專案正在進行中，最快明年開始貢獻，HBM（高頻寬記憶體）相關業務也積極發展中，對今明兩年展望樂觀。

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