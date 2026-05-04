焦點股》 智邦：AI資本支出成長 放量上攻

智邦（2345）今日股價衝破2345元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕股號即股價再添1檔！繼台積電（2330）、聯發科（2454）後，網通股智邦（2345）今日股價以2380元開出，超越股號2345，更一度衝高到，截至9:12分，股價暫報2440元，創下歷史新高，成交量逾1200張。

受惠網路交換器業務受新客戶導入帶動、AI加速模組業務在新舊產品轉換階段，智邦今年第一季營收為701.21億元，季減3%、年增64%，將在5月7日公布首季財報。

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外資報告指出，隨800G交換器放量與新客戶貢獻擴大，智邦將持續受惠AI資本支出成長趨勢。外資預估，該新客戶今年營收貢獻將達雙位數百分比，明顯優於去年，而主要客戶下一世代ASIC伺服器平台，預計下半年轉向以交換器為核心的Scale-up網路架構，亦將為智邦帶來新一波成長機會。

外資指出，CPO（共同封裝光學）與OCS（光路交換）相關交換器亦已納入智邦產品開發藍圖，而新一代AI加速模組預計第二季末開始出貨，帶動下半年動能回溫，雖然市場競爭者可能增加，但智邦仍可維持主要供應商地位。

值得注意的是，中華電信28日在台南舉辦「AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」活動，中華電信展示與臺灣國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、智邦科技/鈺登科技、日本NTT與台灣恩悌悌系統共同合作、運用「創新全光與無線網路」（Innovative Optical and Wireless Network, IOWN）中「全光網路」（All-Photonics Network, APN）與光電融合技術於運算領域，智邦/鈺登的APN‑T已完成於中華電信全光網路與NOKIA APN‑T之設備互通驗證。

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