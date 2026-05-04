退休變窮、甚至破產的人有跡可循 ? 銀行家親揭「3種行為」害慘自己

日銀行專家指出，部分退休人士面臨經濟困難或晚年貧窮風險的人，具有某些共同特徵。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕為什麼有些人明明收入不差，退休後卻過得拮据甚至陷入財務困境？日本1名銀行家分享，根據長年接觸客戶後發現，容易走向「退休破產」或「退休貧困」的人，其實往往有一些共通的行為模式，而這些看似微不足道的習慣，長期累積下來，往往決定了晚年的財務狀態。

據報導，那些晚年將面臨經濟破產或貧困的人，有3大致命行為。首先，是對手續費毫不在意。以銀行轉帳為例，臨櫃辦理與ATM操作之間存在費用差異，但真正能存到錢的人，往往會在意這些細節，甚至願意多走幾步路、花點時間選擇免手續費的方式；反之，容易陷入財務困境的人，常因「麻煩」而選擇成本較高的方式，長期下來無形中增加支出。雖然節省時間很重要，但若為了省下幾分鐘而持續支付不必要的費用，反而得不償失。

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其次，是缺乏耐心，無法等待。無論是銀行櫃檯或ATM，排隊都是基本流程，但部分人卻容易因等待而產生情緒，甚至對服務人員抱怨或催促。這名前銀行員回憶，曾遇過多次在櫃檯大聲抱怨的客戶，而當內部確認其帳戶狀況時，存款往往僅有數萬元。雖然無法確定是因為財務壓力導致情緒急躁，還是這樣的行為本身影響了財務狀況，但這類傾向確實在所謂的「財務弱勢族群」中更為常見。

第三，是習慣性想「拿免費的東西」。有些人明明只是辦理簡單業務，卻會順勢詢問是否能拿贈品，甚至要求超出合理範圍的好處。銀行確實會提供一些宣傳品或優惠，但通常是針對特定客戶或交易條件設計。過度追求小利、甚至期待無條件獲得額外好處，反映出的是一種短期思維，長期來看不僅無助於累積資產，反而可能影響整體財務決策品質。

整體來看，這些行為並非直接導致貧困的原因，但它們反映出對金錢的態度與決策模式。專家指出，真正影響財務未來的，往往不是一次重大選擇，而是日常中不斷重複的小習慣，當這些習慣長期累積，最終就可能決定一個人退休後的生活樣貌。

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