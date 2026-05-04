以小吃大！GameStop擬以1.76兆元收購eBay

GameStop擬以約560億美元（約新台幣1.76兆元）收購eBay。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國遊戲通路商GameStop週日（3日）表示，已向電商平台eBay提出收購提案，計畫以約560億美元（約新台幣1.76兆元）收購其全部普通股。

《路透》報導，GameStop開出每股125美元（約新台幣3945元）的收購價格，採現金與股票各半方式支付，該報價較eBay上週五（5月1日）收盤價溢價約20%。

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此項未經邀請的收購案由GameStop執行長科恩（Ryan Cohen）主導。科恩近日在接受《華爾街日報》專訪時指出，若能整合eBay與GameStop，將有助於提升獲利能力並降低營運成本，甚至有機會打造可與亞馬遜（Amazon）競爭的電商平台。

對於eBay董事會可能拒絕提案，科恩表示，將不排除直接訴諸股東，發動委託書爭奪戰以推動交易。

市場分析指出，此案可能顛覆傳統併購模式。以市值來看，GameStop約為120億美元（約新台幣3788億元），明顯小於eBay約460億美元（約新台幣 1.45 兆元），屬於罕見的「小吃大」交易。此類交易通常仰賴舉債與發行股票，並以未來整合效益支撐其市值。

對此，科恩表示已取得部分部分融資承諾，包括來自TD Bank約200億美元（約新台幣6313.4億元）的債務承諾，並可能尋求中東主權財富基金等外部投資者支持，以完成這筆交易。科恩還表示，若交易完成，他將出任合併後公司的執行長。

對此，eBay與相關銀行尚未回應媒體置評請求。

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