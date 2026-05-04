耗時5年！南韓三星家族繳清李健熙逾2500億遺產稅

據南韓三星家族近日繳清12兆韓元遺產稅，金額刷新南韓紀錄。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星家族近期繳清在繼承已故前會長李健熙的遺產時，產生的巨額遺產稅，共12兆韓元（約新台幣2572億元），耗時近5年。

韓聯社報導，三星家族繳清南韓史上最巨額遺產稅，同時繼續捐款資助該國醫療發展計畫，並捐贈李健熙在世時收藏的大量美術作品，展開全方位的社會貢獻活動，希望能實現「位高則任重」的理念。

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據南韓財界3日消息，近日，三星家族繳清12兆韓元的遺產稅，金額刷新南韓歷史紀錄。

2020年10月李健熙去世後，2021年4月三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔、三星美術館Leeum榮譽館長洪羅喜、新羅酒店（Shilla Hotel）社長李富真、三星物產（Samsung C&T）社長李敘顯申報遺產稅，並選擇了5年分6次繳清稅款的方案。

此外，三星家族秉持李健熙「為人類做出貢獻」的理念，持續推動醫療援助計畫，2021年向南韓國立中央醫療院注資7000億韓元，用於建設南韓第一家傳染病專門醫院。三星家族還向首爾大學醫院捐款3000億韓元，幫助約2萬8000名罹患癌症和罕見疾病的孩童接受治療。

三星家族於2021年向南韓國立中央博物館、國立現代美術館等捐贈了李健熙生前收集的美術作品，共約2萬3000件。韓聯社推估，捐贈藝術品總價值最高將達到10兆韓元。

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