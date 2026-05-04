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台股創5高紀錄！台積電、聯發科、信驊聯手發爐 指數漲1778點收40705點

2026/05/04 14:02

台股創5高紀錄！台積電、聯發科、信驊聯手發爐，指數漲1778點收40705點。（記者方賓照攝）台股創5高紀錄！台積電、聯發科、信驊聯手發爐，指數漲1778點收40705點。（記者方賓照攝）

〔財經頻道／綜合報導〕科技業財報助攻，標普那指再創高，加上韓股週一再飆4.5%，突破6900點，刷新天價，台股跟著同歡，在聯發科直接亮登2870元、股王信驊開盤17375元，同步創天價，指數開盤漲301.76點，以39228.39點開出，在高價股領軍記憶體、IC設計、AI、矽智財、光電、半導體等電子股全面衝刺，加上金融與傳產助攻下，指數開漲走高，盤中在台積電多頭點火，股價大漲150元，大盤指數跟著狂飆，漲1829點，指數登40755點新高，不過，在台積電最後一盤調節下，股價收2275元，漲140元，大盤漲1778.51點，收40705.14點，同步創收盤新高。

台股前10大成交額漲多跌少，台積電漲140元，收2275元，成交額為858.17億，排名第1；欣興漲28元，收911元，成交額為378.06億元，排名第2；旺宏漲0.5元，收154.5元，成交額為351.12億元，排名第3；臻鼎-KY漲11.5元，432.5元，成交額為342.96億元，排名第4；南亞科以漲停237元作收，成交額為324.65億元，排名第5。

台達電漲55元，收55元，收2220元，成交額為257.34億元，排名第6；穩懋跌12元，收524元，成交額為220.59億元，排名第7；華通以漲停268.5元作收，成交額213.82億元，排名第8；南電跌19元，收986元，成交額213.38億元，排名第9；聯電3.9元，收81.2元，成交額為194.7億元，排名第10。

點、0.31%，費城半導體指數上漲0.87%，台積電ADR上揚0.41%，收在397.67美元。

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