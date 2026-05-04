SK海力士飆逾12%！韓股漲逾5%，收6937點新高。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，美國將嘗試「解救」滯留在荷姆茲海峽的船隻，油價下跌，南韓綜合指數持續狂歡，週一（4日）開高收高，在SK海力士飆逾12%帶動下，終場大漲338.12點，或5.12%，收6937點新高。

CNBC報導，美國總統川普週日在其Truth Social 帳號上發文稱，美國將努力「解救」 自伊朗戰爭開始以來因荷姆茲海峽關閉而受困的船隻 。

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這項名為「自由計畫」的行動將於週一（中東時間）開始，主要目的是讓懸掛與衝突無關國家的民用船隻離開有爭議的水道，以便它們能夠「自由、順利地繼續開展業務」。

雖然投資者正在權衡伊朗和美國之間的緊張局勢以及美國重新開放荷姆茲海峽航運的計畫。

不過，南韓綜合指數在4月創下歷史最大單月漲幅後，週一股價開盤直接再刷新天價，來到6782.93點，飆漲184.05點或2.7%，不過，在大漲後，逢高調節釋出，漲勢微幅收斂，不過，在科技股SK海力士飆逾12%，三星也漲逾5%帶動向前衝，指數再度攻高大漲，終場大漲338.12點，或5.12%，收6937點新高，一舉突破6900點大關。

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