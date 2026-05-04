阿貝爾首度主持波克夏股東大會 投資人給出穩健好評

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）本月2日在奧馬哈舉行年度股東大會，由新任執行長阿貝爾（Greg Abel）首度主持。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏（Berkshire Hathaway）本月2日在奧馬哈舉行年度股東大會，由新任執行長阿貝爾（Greg Abel）首度主持。阿貝爾整體表現獲得股東與專業投資人普遍肯定。儘管少了巴菲特（Warren Buffett）過往的幽默與個人魅力，阿貝爾仍展現穩健的領導風格與對公司業務的深入掌握，為市場在「後巴菲特時代」增添信心。

《CNBC》報導，多位與會者認為，阿貝爾的表現紮實且專業。Check Capital Management創辦人切克（Steve Check）表示，阿貝爾的發言穩健，沒有失言，回答也很完整，只是少了以往會議中的輕鬆與笑聲。Gabelli Funds投資組合經理賽克斯（Macrae Sykes）則指出，整體內容扎實，阿貝爾對公司業務的解析與未來展望都令人信服。

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馬里蘭大學金融教授、長期股東卡斯（David Kass）表示，在親眼見到阿貝爾的表現後，對公司更具信心。他強調波克夏海瑟威擁有完整且強大的管理團隊，顯示公司運作並不依賴單一領導者；相較於巴菲特偏重投資決策，阿貝爾則更聚焦於企業營運層面。

報導指出，這種重心轉移在問答環節中表現得很明顯。阿貝爾多次深入說明旗下各項業務，包括鐵路、能源、保險與零售部門，以更具體且細緻的方式回應提問，讓股東更清楚掌握公司營運狀況，也提升對新管理層執行能力的信任。

人工智慧（AI）則成為本次會議的一大焦點。阿貝爾表示，公司已開始探索將AI應用於BNSF鐵路營運，並看好大型語言模型帶來的效率提升。同時阿貝爾也指出，隨著資料中心快速發展，用電需求持續攀升，將為公司能源業務帶來成長動能。市場人士認為，這也可能透露未來投資布局的演變方向。

不過，部分股東對股票回購力道仍感到不滿。波克夏海瑟威第1季僅回購約2.35億美元（約新台幣74.37億元）股票，規模有限，且未提出更積極的回購策略，未達部分投資人預期。

整體而言，儘管市場仍在適應沒有巴菲特的股東大會，但經過這次首次亮相，投資人已逐步接受阿貝爾的領導風格，並傾向給予更多時間與空間，觀察其如何帶領波克夏邁向下一階段發展。

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