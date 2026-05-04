DRAM短缺再持續1年 ? 「這需求」狂吃貨 韓媒這麼說

CPU取代GPU成AI主力 DDR5需求暴增引爆記憶體行情。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）產業重心從訓練轉向推理，CPU 正取代 GPU 成為新的記憶體消耗主力。同時，全球DRAM 市場供需失衡持續加劇，業界預期此波記憶體超級週期將比原先預期更為持久。

分析師指出，AI產業重心轉向推理，CPU成為調度核心，其通用DRAM需求激增至標準產品的4倍，疊加GPU對HBM的擴容需求，DRAM市場供需失衡加劇，當前缺口約10%，帶動DDR5價格上漲。南韓業界預計，記憶體短缺的超級週期將延長至2027年。

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韓媒報導，AI推理架構的興起正在重塑算力分配模式。過去以GPU為核心的資料中心架構，通常是一顆CPU搭配多顆GPU，但隨著Agentic AI（智能體AI）快速發展，CPU逐漸從輔助角色轉為負責統籌運算流程的「編排者」，需要持續處理並記錄大量上下文資料，使記憶體需求大幅提升。

英特爾最新AI CPU產品甚至規劃搭載高達400GB的DRAM，遠高於傳統96至256GB配置。

同時，GPU端的記憶體競賽也持續升溫。NVIDIA下一代AI晶片將配置288GB HBM，AMD新一代產品更上看432GB，Google最新TPU亦同步提高記憶體容量。CPU與GPU同步「搶記憶體」，讓原本已緊繃的供應鏈壓力出現滾雪球效應。

在需求強勁推動下，記憶體價格已率先反映市場變化。數據顯示，今年4月DDR5現貨價格單月上漲2.8%，而舊世代DDR4價格同期大跌16%，兩者走勢出現明顯分化，顯示AI應用正在重塑記憶體市場結構。業界人士指出，通用DRAM價格累計漲幅已超過100%，而供應缺口短期內難以填補。

外媒指出，傳統DDR4記憶體供應減少和需求動態變化重塑了價格趨勢，DRAM價格預計第二季將上漲高達48%。

供給端方面，三星電子與SK海力士正面臨前所未有的產能分配壓力。在HBM產能已高度緊張的情況下，通用DRAM需求同步爆發，使整體供應調度難度進一步提高。市場原先預期記憶體景氣將於2026年見頂，但在AI推理需求持續擴大的背景下，週期延長至2027年的可能性正快速升高。

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