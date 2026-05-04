伊朗已無力支付軍餉！貝森特：石油業「1週內」恐被迫關井

貝森特表示，伊朗已無力支付軍餉，石油業「1週內」恐被迫關井。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕沒錢了！美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國正通過經濟和金融壓力“扼住”伊朗，並暗示德黑蘭的統治集團最終將被迫屈服，並指出，伊朗已經無力支付軍餉，這是1場真正的經濟封鎖，由於原油儲存能力“正在迅速填滿”， 石油行業可能“在未來1週內”就會被迫關閉油井。

外媒報導，貝森特週日在福斯新聞頻道《週日早間期貨》節目中表示，過去12個月美方一直在跑馬拉松，如今正在向終點線衝刺。他指出，伊朗已經無力支付軍餉，這是一場真正的經濟封鎖。

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在美以聯合空襲暫停的背景下，貝森特的這番話反映出川普政府正試圖通過包括海上封鎖在內的多種手段進一步擠壓伊朗，以切斷其石油出口，從而剝奪德黑蘭的主要收入來源。

貝森特表示，美國認為伊朗的石油行業可能“在未來1週內”就需要開始關閉油井，因為伊朗的原油儲存能力“正在迅速填滿”。

他說，伊朗的石油基礎設施已經開始出現裂痕，而且由於美國數十年的制裁，相關設施一直未能得到良好的維護。

貝森特還提到，已經沒有船隻能夠通過荷姆茲海峽，他表示，美方已加大力度，對任何試圖向伊朗匯款以支持伊斯蘭革命衛隊的行為施加壓力。

他指出，與伊朗此前的石油收入相比，該國目前能夠對過往海峽船隻徵收的通行費簡直是“微不足道”。

據彭博新聞社此前報道，1名伊朗高級官員表示，伊朗已開始限制石油生產，主動降低原油產量以保持在儲能上限以內，而不是等到儲油罐完全灌滿之後再被迫停產。

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