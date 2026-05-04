「你真沒用」！昔年薪240萬淪時薪工，阿伯揭被「羞辱」也要苦撐的真相。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕「你真是個沒用的老傢伙」，昔年薪1200萬日圓（約新台幣240萬）現年66歲的時薪工酒井（化名），被1位比女兒還年輕的主管以言語羞辱時，酒井發現自己身處在1個殘酷的職場，雖然這工作會侵蝕他的自尊，但這是他與社會勉強保持聯繫的唯一途徑，也是唯一感到自己被需要的地方。

日媒報導，「你真是個沒用的老傢伙」，在物流倉庫的揀貨區，1個聲音雖然輕柔，卻像針一樣刺痛站在傳送帶旁一動不動的酒井，說話的是她的主管，她說話時連看都沒看酒井一眼，就冷冷地吐出幾個字，酒井下意識地低下頭，說：“對不起”，然後退到一邊。

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酒井曾經是東京１家大型貿易公司的部門主管，年收入高達1200萬日圓，而如今，他曾經引以為傲的一切，都只能化為烏有，只剩下每小時1023日圓（約新台幣205元）的工資。

酒井家境拮据的原因在於她對３個女兒的深愛，為了不扼殺孩子們的潛能，她將3個女兒都送入了私立初高中，並在課外活動、輔導和留學方面不惜重金。結果，儘管她年收入高達1200萬日圓，但積蓄卻並未如預期般成長。

「教育費用確實很高。但我相信，如果退休後我繼續留在公司，擔任好職位，以後就能收回我的退休金」。

然在他59歲即將退休之際，他的計劃徹底破滅了,在他最後1個旨在確保他重返職場後擔任高階主管職位的重要專案中，1場意想不到的事故導致了巨額損失,酒井承擔了全部責任，斷送了自己的復職之路，被迫提早退休。

意識到自己退休金不足，坂井先生賣掉了市中心的公寓，和妻子一起搬回了鄉下。然而，他在那裡找工作遠比想像中困難得多,除了接近最低工資的體力勞動工作外，幾乎沒有適合60歲以上男性的工作機會。

酒井感嘆說，「我以前總是發號施令，但現在我感到很沮喪，因為我的身體無法按照我想要的方式行動。年輕人說我‘沒用’，這不僅僅是侮辱，而是事實，因為我跟不上工作的節奏」。

面對妻子還在努力適應陌生環境的生活，但卻毫無怨言地支持我。我不能讓她看到我整天待在家裡，茫然無措。

為此，即使我遭受言語虐待，我早上還是會穿上工作服出門，這是我與社會和‘丈夫’這個角色勉強保持聯繫的唯一途徑。這個地方會侵蝕我的自尊，但同時，這也是我唯一感到自己被需要的地方。

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