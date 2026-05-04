花園獨棟宅養老令人稱羨！擁700萬存款、月領6萬夫妻親揭殘酷現實。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕「我覺得這房子不錯…但是時候放手了」，日本1對6旬夫妻擁有3500萬日圓（約新台幣700萬）存款，和每月30萬日圓（約新台幣6萬）退休金，在外人看來，他們過著理想的退休生活，然而隨著時光流逝，曾經象徵幸福的花園獨棟宅，如今不僅成為負擔，更是出行的一大障礙，為此夫妻倆決定賣掉房子，並搬到交通更便利、生活更舒適的地方。

日媒報導，從市中心搭火車約1小時，再搭乘15分鐘巴士，便可到達一片寧靜的住宅區。這裡曾是熱門的住宅區，佐佐木浩一（68歲，化名）和他的妻子惠美子（66歲，化名）就住在1棟已有45年歷史的獨立式住宅裡。

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擁有3500萬日圓的積蓄和每月30萬日圓的退休金，在外人看來，他似乎過著理想的退休生活。然而，浩一環顧四周，嘆了口氣說。

“我覺得這是1棟結實耐用的房子。十年前，我徹底翻新了它，使它平整，即使我年紀大了也能舒適居住。但我想現在是時候搬走了。”

佐佐木夫婦在1970年代搬到這裡。當時市中心住房嚴重短缺，住宅區不斷向郊區擴張。買房往往要靠抽籤。如今，他們必須從車站乘坐公車，而且這裡坡路很多，當時他們覺得“這對他們的健康非常有利”，但現在卻成了這對老年夫婦出行的一大障礙。

「我一直渴望擁有１個寬敞的花園，這在市中心是不可能的。我曾幻想在那裡給孩子們放個小鞦韆。但這樣的生活只持續到孩子們上小學，」惠美子回憶道。孩子們搬出去已經20多年了，他們以前的房間現在都變成了儲藏室。

「這些天我幾乎都不去花園了。不過，如果任由它荒廢，會打擾到鄰居，所以我每年會請專業人士來維護幾次。我維護它主要是為了欣賞它」。

面對「房子和花園太大，位置又不方便」的問題，佐佐木夫妻決定賣掉房子，並考慮搬到交通更便利、生活更舒適的地方。

專家表示，在經濟快速成長時期及1970年代發展的郊區新城，如今由於距離火車站較遠以及地勢落差較大，正面臨許多挑戰。在許多情況下，都出現了明顯的「房地產兩極化」現象，房產要麼無人問津，要麼價值大幅下跌。

佐佐木夫婦的案例不僅顯示了老年時期出現的問題，也顯示了「購屋時的態度」會大大影響你之後的選擇。

事實上，在當時選擇郊區住宅是一種理性的選擇。然而，如今，由於地段和流動性方面的考慮，越來越多的房產無法保值。

鑑於這種情況，對於未來購房的一代來說，重要的不僅是假設他們會繼續住在那裡，還要考慮退出策略，例如他們將來是否能夠出售或出租房屋。

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