「5月賣出」只是神話？小摩、德銀給出同樣的答案

「5月賣出」只是神話嗎？若以4月的市場表現作為參考基準，現在離場的投資人恐錯失可觀獲利。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著5月的交易月在本週全面展開，投資者是否應該繼續遵循「5月賣出」的古老格言？《CNBC》報導，若以4月的市場表現作為參考基準，現在離場的投資人恐錯失可觀獲利。

目前，人們普遍接受的觀點和傳統的交易理念正受到考驗，即5月賣股，11月重新進場。

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報導指出，在歐洲方面，STOXX 600 指數與德國 DAX 指數雙雙繳出去年1月以來最佳單月表現；義大利 FTSE MIB 指數更大漲近 9%，創下 2023 年1月以來最強勁的單月漲幅；與此同時，美國標普500指數與那斯達克指數也同步寫下近6年來最出色的單月成績。

值得注意的是，近年來，那些在5月「賣出離場」的投資人，往往錯過了市場的強勁上漲。

摩根大通交易部門指出，在過去10年中，標普 500 指數在5月的平均報酬率為 1.5%，6月則上漲約 1.9%，7月回報率更高達 3.4%。

分析稱，這一切很大程度上都源於川普政府改變了投資人的遊戲規則。如果伊朗戰爭有望達成解決，可能會在今年春季提振股市；同時，儘管中東局勢持續動盪，全球主要股市仍展現出相當強勁的韌性。

德銀針對歐洲市場所做的統計分析也得出相似結論，在長達39年的歷史回測中，STOXX 600 指數有 25 年的數據顯示，「5月賣出」這項策略的表現都不如單純的「買入並持有」，「在統計上並沒有優勢」。

隨著未來幾週歐洲企業將密集發布財報，投資人或許需要在 5 月保持更靈活的操作。包括裕信銀行、匯豐銀行 （HSBC-US） 與德國商業銀行（Commerzbank）等大型銀行，近期都將公布業績；同時，能源巨頭殼牌公司 （SHEL-US） 與製藥公司諾和諾德 （NVO-US） 也將成為市場焦點。

儘管全球股市表現亮眼，風險因素同樣不容忽視。美國聯準會主席鮑爾明確表示「通膨仍處於偏高水準」；歐洲央行總裁拉加德則警告正密切監控「負向供給衝擊的影響」；英格蘭銀行亦提出通膨情境的悲觀預警。

三大央行不約而同釋出謹慎訊號，為當前的樂觀氛圍蒙上一層陰影。

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