輝達中國市占率降至零！黃仁勳：出口管制適得其反

初次上稿05-03 22:42 更新時間05-04 07：07

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，該公司在中國人工智慧（AI）加速器的市占率已降至零。考慮到該公司約2年前仍占據中國AI加速器市場的逾6成市占率，這個降幅令人震驚。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕科技新聞網站《Tom's Hardware》報導，輝達（Nvidia） 執行長黃仁勳表示，該公司在中國人工智慧（AI）加速器的市占率已降至零。考慮到該公司約2年前仍占據中國AI加速器逾6成市占率，這個降幅令人震驚。

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黃仁勳日前在接受美國國會兩黨合作的「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project）訪問時表示：「我們在中國的業務現在已完全停滯了。放棄中國這樣龐大的市場可能並不明智，所以我認為這在很大程度上已經適得其反。也許當時這樣做是合理的，但我認為政策需要靈活，需要與時俱進。我認為可以相當肯定地說，讓美國晶片公司和其他公司在中國開展業務是非常有意義的。」

今年稍早，券商伯恩斯坦（Bernstein）估計，由於美國政府的限制和美國國內廠商正努力滿足高達80%的需求，輝達在中國AI繪圖處理器（GPU）市場的市占率可能會從2024年的66%，未來幾年將下降至約8%。

與此同時，黃仁勳警告，即使沒有美國開發的、領先的AI GPU和軟體棧（software stacks），中國在尖端AI模型方面仍是個強大的競爭對手。

黃仁勳指出：「美國公司在世界各地都取得了成功。他們的論點是，在5層蛋糕中，有1層尤為重要，因為在其他層，中國可以領先。中國擁有更便宜的能源，擁有令人難以置信的人才。因此，中國擁有大量的科學和數學專家，正因如此，中國的AI研究人員數量非常驚人，這是他們的國寶之一。」

有鑑於此，黃仁勳也認為，美國的出口管制可能在戰略上適得其反。他指出，放棄如此規模的市場將加速中國邁向自主自給自足的進程，而美國公司繼續參與該市場，則有助於擴大美國AI技術體系的全球影響力。

事實上，中國開發商越來越依賴本土硬體，華為、寒武紀、摩爾線程和沐曦股份（MetaX）等公司在晶片和軟體方面都取得了進展。在軟體領域─尤其是所謂的CUDA護城河，美國AI技術仍在中國處於領先，中國本土企業尚未攻克。

黃仁勳警告，恐懼驅動的論述和出口管制，最終可能會減緩AI的廣泛部署，因為中國和其他地區正更積極地將其作為經濟工具。長期的領先地位與其說是取決於限制全球競爭對手，不如說是取決於確保美國的AI生態體系在全球占據主導地位。

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