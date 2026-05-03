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華爾街指出股市進一步上漲驅動因素 大呼「這是一場繁榮」

2026/05/03 21:32

微軟、亞馬遜、Meta Platforms和Alphabet等公司在人工智慧領域增加的資本支出，正在推動人工智慧產業的各個方面蓬勃發展。（路透）微軟、亞馬遜、Meta Platforms和Alphabet等公司在人工智慧領域增加的資本支出，正在推動人工智慧產業的各個方面蓬勃發展。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於股市接近歷史高位，標普500指數創下自2020年11月以來的最佳單月表現，華爾街認為人工智慧行業的盈利，將是市場進一步上漲的關鍵驅動因素。

傑克遜廣場資本的安德魯·格雷厄姆（Andrew Graham）表示，「這是一場繁榮」、「當獲利成長率達到兩位數時，市場很難下跌」，他指的是預期第一季獲利成長率為15.1%。

最新的業績報告令人樂觀。根據FactSet的數據，截至4月底，已公佈財報的公司中，84%的公司獲利超出預期。

資深策略師埃德·亞德尼（Ed Yardeni）週五在一份客戶報告中表示，隨著企業盈利的提高，「我們仍然乘坐著2020年代的高速列車。似乎沒有什麼能夠阻止或使這列火車脫軌。」

微軟、亞馬遜、Meta Platforms和Alphabet等公司在人工智慧領域增加的資本支出，正在推動人工智慧產業的各個方面蓬勃發展。

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