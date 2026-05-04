爸爸買給你？年輕人買房很多靠爸族 房仲CEO不藏全說了

初次上稿05-03 22:46 更新時間05-04 07：06

美國房仲公司創辦人表示，年輕購屋者越來越傾向於依靠父母親友的幫助。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國房產仲介執行長表示，在過去幾年，「打電話給父母」不知何時成購屋過程一個合情合理的步驟，雖然並非人人如此，但這種情況已經普遍到讓人習以為常。即使是那些存夠錢、獲得貸款預批、保持良好的信用記錄的首次購屋者，仍然會發現他們現有的條件與實際購房所需的條件之間的差距實在太大，單憑一己之力根本無法彌合。

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美國房地產金融科技公司 Ownli 共同創辦人暨執行長奧肖納西（Blake O'Shaughnessy），在共同創辦 Ownli 之前，曾是美國排名前 1% 的房地產經紀人。他在美國《財星》雜誌撰文稱，10年來，他賣房的對象都是那些從來不需要打電話給父母的人。

不過，奧肖納西越來越清楚意識到，購屋市場正在悄悄分化，在過去幾年，「打電話給父母」不知何時成了購屋過程一個合情合理的步驟，雖然並非人人如此，但這種情況已經普遍到讓人習以為常。即使是那些存夠錢、獲得貸款預批、保持良好的信用記錄的首次購屋者，仍然會發現他們現有的條件與實際購房所需的條件之間的差距實在太大，單憑一己之力根本無法彌合。

他說，那些父母能幫忙買房的人就打電話回家，彷彿這才是正常的運作方式。令人驚訝的是，這個問題卻很少被提及。人們談論住房的焦點總是利率和房源，這些固然重要，但它們並非一個31歲、財務狀況良好的年輕人，從房屋交易大廳打電話給父親的原因。

美國房地產經紀人協會 （NAR） 2024 年一份報告顯示，25% 的首次購屋者使用家人贈與或貸款來支應首付。而且，在過去10年裡，這個數字幾乎每年都在上升，這意味著這並非市場週期異常波動的結果，而是未來的發展趨勢。如今，有能力購屋的人越來越傾向於依靠親友的幫助。

奧肖納西指出，真正令人擔憂的並非家庭互助本身。父母幫助子女由來已久，無可厚非。「我擔憂的是，這種幫助正在演變成一種結構性因素。它不再只是錦上添花，而是常常成為決定性因素。市場悄悄重組，圍繞著那些已經擁有財富的人展開，而我們大多只是默默接受，視之為常態。」

他指出，人們的談話總是最終回到房價和利率上，這些固然重要。但還有另一層成本卻鮮為人知，而這才是真正讓人們放棄交易的罪魁禍首，那就是交易本身的費用。過戶費、經紀人佣金、房屋檢查費、評估費、產權費和貸款機構費用等等。以目前全國房價中位數左右的房子為例，你很容易就要在過戶時支付2.5萬到4萬美元的現金。

他說，那些之前擁有過房產的家庭都知道這個數字遲早會來，他們為此做好了準備。而其他人則在房屋交易進行到第三週左右時才發現這一點，然後要嘛手忙腳亂地應對，要嘛乾脆放棄。這種差距對市場底層的影響最為嚴重，尤其是首次購屋者，如果你沒有這種後盾，你就處於不公平的競爭環境中，你只能寄望交易夠順利，不需要用到這筆錢。

奧肖納西說，真正讓他感到痛心的是這一點。在這個國家，擁有房產仍然是普通人累積長期財富的主要途徑之一。買房、還款，最終擁有實實在在的資產。這套體系已經行之有效了幾個世代。如果購屋門檻不斷上漲，並且越來越依賴你的家族是否已經擁有房產，那麼最需要這種財富累積工具的人反而會被拒之門外，而這種差距只會不斷擴大。

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