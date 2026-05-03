金控海外曝險破30.6兆 美國居冠、中國占比創新低

金控海外曝險美國居冠，中國占比則創新低。（路透資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布我國金控集團海外曝險變化，截至今年首季底，金額為30兆6189億元，創史上最高金額，季增率3％、年增率為5.13％。其中，「美國」仍是金控海外曝險第一大國，達10兆6820億元，絕對金額創歷年最高水位；「中國」雖然曝險排名第二高，但占海外曝險比重降至6.37%，創歷年最低紀錄；至於「日本」曝險大躍進，排名從第6衝到第3名，年增率高達41.47%。

「曝險」指「放款淨額」、「投資淨額」及「同業拆存」等三大業務合計數字，這項統計是2015年第2季起，金管會每季固定公布國內及海外曝險統計；其中，金控集團旗下事業體，涵蓋銀行、保險、證券及租賃等子公司。

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首先，根據統計，整體金控集團2025年第一季曝險額為29兆1256億元，而今年第一季為30兆6189億元，首度突破30兆大關，年增率為5.13%，並創史上最高曝險紀錄。

其次，從金控曝險「國別」來看，自統計以來、長達44季，都由美國穩居海外曝險第一大國，且在全球市場遙遙領先；根據統計，截至今年第一季，對美國曝險金額10兆6820億元，創史上最大水位；若從占比來看，對美國曝險比重的34.88%，「占比」雖然沒有創紀錄，但「曝險絕對金額」仍是最高。

再者，檢視金控對中國曝險占海外比重，2025年第一季曝險為2兆0458億元，占比是7.02%；2026年第一季為1兆9505億元，曝險占比降至6.37%，呈現「節節下滑」，也是歷年最低紀錄。

金管會官員表示，中國近年總體經濟成長趨緩、不動產風險增加，使得金融機構將資金拆存、投資等風險集中度降低，採取審慎保守態度。

值得注意的是，除了對美國與中國的曝險分別創下新高及新低紀錄，對日本曝險也出現「大洗牌」；根據統計，金控集團在去年第一季對日本曝險金額1兆1156億元，今年第一季為1兆5782億元，年成長41.47%，是主要國家當中，曝險成長幅度最大。

此外，「新南向國家」之一的澳洲，今年曝險規模為1兆5165億元，年成長18.41%，澳洲的曝險規模也從第5名前進至第4名。

在其他國家方面，去年原本排名第三大曝險國的法國，今年下滑跌至第5； 英國則從第5跌至第6；至於第7到10名的國家排序不變， 同樣是南韓、香港、加拿大與阿拉伯聯合大公國。

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