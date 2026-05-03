住飯店最常犯的10個錯誤 不要以為你已知道

入住飯店或退房時的任何疏忽，都可能對整體住宿體驗產生重大影響。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕入住飯店時，有一些必須遵守的規則：離開前請務必將所有垃圾丟進垃圾桶；如果服務周到，請給小費；不要赤腳在走廊上走動；不要偷拿毛巾或浴袍。這些不成文的規定會讓您和飯店員工的住宿體驗更加愉快，但入住或退房時的任何疏忽都可能對整體住宿體驗產生重大影響。

Traveland Leisure報導，飯店入住和退房時應避免的10個最常犯錯誤，可以讓您的住宿更順暢。這些事項通常是你已知道，但卻經常忽視。

請繼續往下閱讀...

1. 忽略隱瞞性的額外費用

雖然現在飯店隱瞞額外費用是違法的，但這些費用不會消失，質疑這些費用也無可厚非。由於這些附加費用會增加住宿總成本，因此在比較價格時，尤其是在不同的預訂平台上比較價格時，請務必將它們考慮在內。即使某項費用看似不可更改，也需要詢問是否可以選擇更改。

2. 未申請提早入住或延遲退房

預訂飯店時，請記住，許多飯店正在努力取消傳統的入住和退房規則。因此，不要害怕詢問是否可以提前入住或延遲退房。最好對房型保持靈活，因為這可能會增加飯店滿足您要求的可能性。 提前入住和延遲退房其實很簡單，只需在前台禮貌地提出即可。不妨考慮用特定的房型來換取提前入住。

3. 如果你睡眠很淺，須避免噪音多的樓層和房間

旅行時務必考慮自己的睡眠偏好，畢竟，這是您休養生息、放鬆身心的時間。如果您的睡眠習慣決定您最喜歡哪種類型的房間，請務必提出。 睡眠很淺，可要求入住遠離電梯、樓層較高、面向最安靜街道或庭院的房間。

4. 入住時未詢問是否可以免費升等

有機會就禮貌性地要求升級房間。淡季預訂不僅能讓你享受更低的價格，還能增加房間供應。 抵達當天，櫃台有很大的自主權來分配房間，他們很可能有一些比較好的房間需要安排給其他客人。這個人可能就是你，所以不妨禮貌地詢問一下。

5. 升級費用過高

飯店升等的流程與航班升等相當相似。兩種情況下，明智的做法都是儘早提出申請，並設定一個你願意支付的金額上限。如果機會出現，提出一個合理的升等價格。

6. 辦理入住時未提供您的聯絡資訊

抵達飯店後應立即向前台提供聯絡資訊。辦理入住時，留下電子郵件地址，並要求退房後將帳單發送給你。但並非所有酒店都允許這樣做，所以在匆忙離開酒店之前，請務必了解酒店的退房政策。

7. 退房前沒給客房服務人員小費

你會給理髮師和餐廳服務員小費，那為什麼不給客房清潔人員小費呢？在美國的飯店，給小費是理所當然的。業內專家建議每天給2到5美元。如果你在入住期間忘記每天給客房清潔人員小費，可以在退房前在房間裡留下小費。

8. 退房時忘記對房間進行最後的檢查

你出門前會該停下來，小聲對自己說：「錢包、手機、鑰匙都帶齊了嗎？」 如果你沒有這個習慣，現在或許是時候開始養成這個習慣，並把它加入到你的酒店退房流程中。離開前，在腦海中列出一個物品清單（例如充電器、護照、零散的首飾），然後仔細檢查一次房間。

9. 如果時間緊迫，仍需仔細核對帳單

飯店並非總是要求您在前台排隊辦理退房手續。通常情況下，您只需確保按時退房即可，無論是在規定的退房時間還是之前確認的延遲退房時間。請務必仔細核對帳單，並確認飯店已保存您的信用卡資訊以用於支付房費。如果您希望親自查看帳單，可以前往前台；但如果您已在辦理入住時提供了您的電子郵件地址，通常可以直接離開。部分飯店也提供房卡投遞箱，方便您在離開前將房卡放入其中。

10. 忘記查看明細帳單

如果您擔心飯店不會透過電子郵件向您發送帳單，或擔心您的收件匣太亂而看不到帳單，那麼請忽略前面的建議，並在退房前留出更多時間到櫃台核對帳單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法