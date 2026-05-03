金價一週蒸發近100美元 短線危險了？

黃金近期走勢疲弱。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金近期走勢疲弱，上週現貨價每盎司跌掉近100美元，目前在每盎司4600美元附近盤整。分析師提醒，黃金本週可能繼續承壓，因爲目前沒有跡象顯示伊朗衝突會很快結束。雖然暫時停火，荷姆茲海峽仍關閉。

《Investing》報導，由伊朗戰爭引發的全球能源危機持續推高通膨擔憂，迫使各國央行轉向更加謹慎的觀望模式。主要央行目前雖未準備立即升息，政策基調向鷹派傾斜已足以打壓市場情緒，導致金價上週大跌近100美元。

請繼續往下閱讀...

FXTM高級市場策略師Lukman Otunuga表示，黃金本週可能繼續承壓，因爲目前沒有跡象顯示伊朗衝突會很快結束。雖然停火仍在持續，荷姆茲海峽仍關閉。

他強調，儘管市場長期處於不確定狀態，投資人也開始出現疲勞感，因油價維持3位數，對金價不利。

市場人士Philip Streible說，在荷姆茲海峽重新開放、石油供應恢復之前，投資人聚焦通膨。他稱，央行在判斷通膨究竟是暫時性還是持久性之前，很難採取明確行動，意味着金價恐繼續陷入震盪。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法