報稅看過來！臨櫃報稅今起開放 這樣做節省排隊時間

國稅局今起開放臨櫃報稅，民眾可先預約。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕報稅季已起跑，根據統計，截至昨天下午5時止，網路申報已有83.1萬件，其中手機報稅有58.4萬件、約占70%。財政部中區國稅局表示，今天起各地區國稅局開放臨櫃報稅，民眾若須親自前往國稅局辦理申報，可使用國稅局提供的「報稅預約三合一服務」，透過網路或免付費電話先行預約，在指定時段報到，可以縮短現場等候時間。

今年所得稅結算申報期間為5月1日起至6月1日，但5月1日為國定假日，國稅局不提供臨櫃報稅服務，今天起開放臨櫃報稅。另，各地區國稅局於5月25日至29日、6月1日中午加班收件，6月1日收件時間更延長至當日晚間7時；申報期間其餘正常上班日中午，各地區國稅局將視納稅義務人臨櫃申報及查詢所得、扣除額情形，彈性調整加班時間。

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中區國稅局說明，有需要親自前往國稅局報稅的民眾，可透過網路或免付費電話先行預約，國稅局提供民眾預約次日起算3個工作日內的服務時段。由於國稅局各服務據點開放預約的名額有限，該局特別提醒民眾應儘早完成預約，並於申報當天備齊報稅所需之相關文件，依照預約時段準時報到。

至於報稅預約管道及方式則有兩種，一是網路預約，前往各地區國稅局官網或電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw），點選「現場報稅預約」，即可連結網站進行預約。二是電話預約，撥打免付費服務電話「0800-000321」，進入「國稅局報稅預約」語音系統，依語音操作說明進行預約。

中區國稅局表示，除了事前預約服務之外，報稅預約網站也提供「當日取號」及「顯示等候人數」功能。民眾出發前往服務據點前，可先上網查看叫號進度與現場等待人數，精準掌握出門時間，可縮短現場等候時間，讓報稅流程更順暢。

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