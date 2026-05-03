5月魔咒登場快逃？專家喊話1舉動恐讓你捶心肝

美股邁入5月份，有些投資者正在思考是否應該繼續遵循「5月賣股走人」的古老格言。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美股邁入5月份，有些投資人想起俗諺「5月賣股走人」（selling in May and going away），分析師表示，隨著對美伊衝突大規模升級的擔憂緩解，股市已從先前的暴跌中強勁反彈，加上強勁的企業獲利提振市場情緒，美國經濟也展現韌性，盲目遵循華爾街的古老格言「5月賣股走人」，恐會付出慘痛的代價。

綜合路透及CNBC報導，隨著5月的交易月在本周全面展開，投資者是否應該繼續遵循「5月賣出走人」的古老格言，亦即在5月賣出股票，然後在11月份重新進入市場。

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報導指，標普500指數已經上演一場戲劇性的反彈，在短短11個交易日內就收復近10%的跌幅，此前該指數因全球石油供應中斷而引發拋售潮。這一強勁反彈讓投資人不禁發問：最糟糕的時期是否已經過去，還是季節性風暴仍在醞釀中？

根據 CFRA 的數據，雖然標普 500 指數自 1945 年以來，在 5 月至 10 月期間的長期表現平平，僅為 2%，遠低於 11 月至 4 月期間近 7% 的漲幅。但過去10年的表現更為強勁，達到 7%，其中包括去年 22.1% 的漲幅。

因此，近年來，那些在5月拋售離場的投資人，錯過股市的大幅上漲。摩根大通交易部門指出，過去10年，標普500指數五月的平均報酬率為1.5%，6月的平均漲幅為1.9%，7月的回報率甚至更高，平均可達3.4%。

卡森集團（Carson Group）首席分析師德里克（Ryan Detrick）說，「你肯定不想說『五月賣出，趕緊走人』這種策略，過去10年這種策略根本說不通。以過去10年走勢觀察，「如果投資者在五月盲目拋售，轉而持有現金，或者採取防禦性策略，他們真的會損失慘重。」

分析師表示，今年有幾個因素預示著股市前景樂觀，因此不應僅僅因為日曆因素就過於悲觀，除了對美伊衝突大規模升級的擔憂緩解，股市已從先前的暴跌中強勁反彈之外；強勁的企業獲利提振市場情緒，同時美國經濟在伊朗戰爭帶來的能源衝擊中也展現韌性。

Ballast Rock Private Wealth 投資組合經理卡羅（ Jim Carroll）認為，如果說哪一年你應該把季節性因素拋到腦後，可能就是今年了。

不過，CFRA Research 首席投資分析師斯提瓦（ Sam Stovall）表示，有一個重要的考慮因素表明，在放棄「五月賣股」策略時應謹慎，因為2026 年是期中選舉年，屆時美國選民將選舉國會議員。路透一項分析顯示，在過去 10 年的期中選舉，有 5 年標普 500 指數在 5 月至 10 月期間下跌，平均跌幅約 1.5%。

此外，懸而未決的美伊衝突及其對全球經濟成長的潛在拖累，也為前景蒙上一層陰影。投資人還必須應對Fed新任主席的任命。

儘管有很多令人擔憂的事情，但分析師們大都表示，強勁的市場動能或許能夠幫助股市克服這些障礙。

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