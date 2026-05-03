「亞洲這國」荔枝產量腰斬價格飆新高 每公斤喊到250元了

越南荔枝產量下滑，價格大漲。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於天候因素，越南今年許多地區的荔枝產量大幅下滑，有些地方產量甚至腰斬，農場收購價飆新高，早熟荔枝零售價最高喊到每公斤21萬越南盾（約台幣252元），預計旺季價格也會保持高檔。

越南快訊3日報導，越南目前荔枝種植面積約5.5萬公頃，主要分佈在北部地區。種植面積最大的北寧省擁有 2.98萬公頃的種植面積，預計今年將收穫 9.5萬噸水果，僅為年度目標的 59.5%，比去年的 21.5萬噸暴跌 55% 以上。

請繼續往下閱讀...

相關部門指出，這項估計是基於目前的開花情況，實際產量可能會更高一些。

由於供應減少，早熟荔枝價格飆漲。果園收購價高達每公斤5萬至9.5萬越南盾（約台幣60元至114元），創歷史新高。至於零售市場，每公斤最高喊到 21萬越南盾。

不只在越南，中國的荔枝供應也出現下滑跡象。根據中國媒體報導，廣東、海南等多個主要產區由於暖冬及降雨不合時宜，荔枝花期不佳。歷經去年大豐收後，這些地區的荔枝呈現產量縮減的態勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法