世界最大黃金儲藏庫在2個城市 這兩國央行藏金地點最保密

美國擁有最大的黃金儲量，其次是德國、義大利和法國。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕世界兩個最大的黃金儲藏庫位於紐約和倫敦，紐約聯邦儲備銀行和英格蘭銀行為外國中央銀行和其他機構管理持有儲備。這兩個城市是世界上最大的黃金交易中心，它們有一個多世紀以來的安全可靠的儲存歷史。

紐約聯儲有超過50萬條金條，截至2024年底，該處是最大的貨幣黃金儲存庫。 這一金額在1973年達到頂峰。自1970年以來，許多歐洲發達經濟體和美國的中央銀行賣出的黃金比買入的黃金多。儘管如此，根據智囊團布魯金斯學會的分析，截至2024年底，這些中央銀行仍佔全球黃金儲備的57%。

請繼續往下閱讀...

將黃金保留在紐約和倫敦的最大原因是因這兩家央行在證券方面都有無可挑剔的記錄。黃金從未從任何一個金庫中被盜，即使在搬移黃金時也沒發生遺失事件。 第二次世界大戰期間，倫敦的黃金曾被秘密轉移到加拿大保管了幾年。

另一個原因是流動性。 世界黃金委員會高階分析師Krishan Gopaul說：「他們希望將其保持在他們可能方便交易的地方。」英格蘭銀行行長安德魯·貝利表示，有60多家中央銀行在英格蘭銀行儲存黃金。英格蘭銀行在九個金庫中持有約43萬條金條，這意味著中央銀行可以相互買賣，而不會將黃金離開銀行的財產。

不過，唯一通常需要擔心在紐約或倫敦儲存黃金的國家是那些面臨被制裁風險的國家。例如委內瑞拉一直在長期的法庭鬥爭中，企圖從英格蘭銀行的金庫中收回黃金儲備。這種擔憂已經蔓延開來。美國川普總統對歐洲的頻繁攻擊讓歐洲官員詢問他們的黃金是否最好在自己的國家裡儲存。

美國擁有最大的黃金儲量，其次是德國、義大利和法國。今天最大的買家則是新興經濟體的中央銀行。

大約十年前，德國遣返一些黃金，但從那時起，大約一半的黃金在國內，三分之一在紐約，其餘在倫敦。義大利大約44%的黃金在國內儲存，大約相同數量儲存在紐約，其餘儲存在英國和瑞士。 德國和義大利的中央銀行表示，他們沒有計劃將黃金帶回家。

對於增加儲量的國家來說，儲存問題最為緊迫。印度增加其整體黃金儲備，同時減少在英格蘭銀行的黃金儲備。土耳其增加國內持有的黃金，於2017年將其所有黃金從紐約聯儲移出，一年後又移出瑞士。它還減少了在英格蘭銀行的持有量，但後來在倫敦重建了大部分儲備金，在那裡它們可以更容易地用於交易。

波蘭中央銀行只有20%的黃金儲備在國內儲存，其餘儲存在紐約聯儲和英格蘭銀行。波蘭國家銀行行長亞當·格拉賓斯基說，但它的目標是在未來在波蘭、紐約和倫敦之間實現平分。

相比之下，捷克中央銀行決定將幾乎所有的黃金都保留在倫敦，在那裡它可以將其借給其他中央銀行並產生回報。捷克中央銀行董事會成員Jan Kubicek說：「倫敦是歐洲的黃金市」； 「我們透過使用英格蘭銀行金庫來節省交易成本。」

另外，許多央行對其黃金存儲的位置極為保密。中國央行是近年來最大的買家之一，連續17個月購買，但關於其儲備位置的細節很少。巴西央行去年年底首次增加了黃金儲備，這是四年來的第一次，但它沒有透露其儲存地點。

幾十年來，倫敦和紐約一直主導著黃金儲存，但香港正試圖成為一個挑戰者，提供遠離西方國家的替代方案。

據世界黃金委員會稱，預計央行將繼續大量購買黃金，在哪裡儲存黃金仍然是一個重要的考慮因素。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法