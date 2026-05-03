中國法院裁定企業不得以AI為由裁員。（示意圖，彭博社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國法院近日就一起與人工智慧（AI）相關的勞資爭議作出裁決，明確指出企業不得僅因導入人工智慧（AI）系統取代人力，而解雇員工。

《彭博》報導，中國杭州市中級人民法院近日發布聲明指出，華東一間科技公司因員工拒絕接受AI導入後的降職安排，遂將其解雇，該行為已構成違法。

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據報導指出，遭解雇的員工姓周，原負責大型語言模型的品質檢測工作。後來其工作被AI接手，公司要求其降職，並接受約40%的減薪。周姓員工拒絕相關安排後，公司以「因AI導入需縮減人力」為由將其解雇。不滿公司作法，周姓員工隨後申請仲裁，案件並進一步進入法院審理。

法院日前作出裁決，指公司提出的解僱理由，既不屬於業務縮減或經營困難，也不符合「無法繼續履行勞動合約」的法律標準，因此認定其解雇行為違法。法院同時強調，企業不得以技術進步為由，單方面進行裁員或降低員工薪資。

報導指出，該案最終由法院支持提供補償。

分析指出，此一判決延續中國近期相關司法見解，即企業在推動AI應用的同時，仍須遵守既有勞動法規，不能將技術升級作為單方面變更勞動條件或終止合約的依據。

目前，中國企業正積極部署AI系統，以配合國家在新興科技領域的戰略布局。然而，隨著經濟成長放緩及青年失業率居高不下，政策制定者也多次表態，將優先維持勞動市場穩定，避免技術轉型對就業造成過大衝擊。

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