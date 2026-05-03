中東戰火澆不熄！外媒點名3國強勢突圍 台股漲「這麼多」

受惠於AI浪潮，台股表現不俗。（資料照，記者田裕華攝）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒指出，伊朗戰爭看似會重創依賴中東能源的新興經濟體，卻未對部份新興市場的股市造成打擊，2026年迄今，南韓股市暴漲57%，台股上漲34%，巴西聖保羅指數（Bovespa）也上漲16%。台韓股市受惠於AI熱潮，巴西則石油出口提振股市。

華爾街日報報導，投資人曾擔心能源供應問題會打擊國際股市，尤其是發展中國家股市今年走勢凌厲，可能會受到抑制。然而，MSCI新興市場指數漲幅約14%，而標普500指數僅上漲5.6%。

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其中3國股市驚艷全球，南韓KOSPI指數2026年以來已飆升57%，台灣加權指數上漲34%，巴西聖保羅指數（Bovespa）上漲16%。

台韓股市大漲其中一個主要驅動因素是AI，台韓是美國乃至全球AI建設的關鍵供應商所在地。其中包括台積電和三星，這兩家公司的股價今年迄今均實現2位數的漲幅。

一些新興市場經濟體，由於是石油出口國，對中東能源的依賴程度較低，因此更有能力抵禦戰爭帶來的衝擊，巴西就是例子。

即便新興市場的股票大漲，若與美國股票相比仍然顯得相對便宜。根據FactSet的數據顯示， iShares MSCI新興市場交易所交易基金（ETF）中的公司最近的本益比，約為過去12個月收益的18.4倍，而iShares核心標普500指數ETF的本益比為28.9倍。

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