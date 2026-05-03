源頭減量推動臭氧治理 中油：溫室氣體排量20年減近4成

中油表示，溫室氣體排放量20年減幅達39%。示意圖。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對環團關切臭氧紅害治理及《空氣污染防制法》修正草案相關議題，中油今（3）日表示，中油持續配合環境部政策推動污染防制與低碳轉型，其中溫室氣體排放量由94年1158萬公噸降至114年707萬公噸，減幅達39%，VOCs（揮發性有機物）由101年3384.6公噸降至113年1276公噸，減幅達63%，展現整體污染改善成效。中油強調，相關政策與法規設計應兼顧環境保護、民生需要、產業穩定運作及國家供應鏈安全，以維持整體經濟發展動能。

中油說明，臭氧主要來自揮發性有機物（VOC）與氮氧化物，經過光化反應而產生。近年來中油公司已持續推動源頭減量與製程改善，包括導入低VOC水性塗料、提升設備密閉性及強化洩漏檢測與修復機制，其中自有研發的環保塗料TVOC（逸散率已低於0.19 mg/m²·hr），兼顧低氣味與減少逸散效果，並同步強化防蝕與隔熱性能，展現污染減量與產品效能並進的成果。

請繼續往下閱讀...

針對《空氣污染防制法》修正草案涉及許可證期限調整、若未在2個月內完成許可證審查即不得操作及地方裁量權擴大等議題，中油重申，相關條文未有明確配套措施，將影響產業營運穩定性，建議修法應建立在明確且具備可預期性的前提下研擬，並廣泛徵詢包含產業等各界意見。

中油續說，石化產業是支撐半導體、電子材料及民生用品的重要基礎產業。目前全球石化產能雖有調整趨勢，但國內乙烯等關鍵原料仍存在供應迫切需求，推動相關產業升級與產能優化，將有助於降低對進口依賴及地緣政治風險，確保國內產業供應鏈安全與經濟韌性。

中油指出，新四輕更新計畫將透過汰舊換新及導入高效率新製程，可在提升能源效率的同時降低污染排放強度，屬於產業轉型的重要一環。相關規劃亦將納入碳管理及總量控制機制，並依規定辦理環境影響評估，確保環境保護與經濟發展兼籌並顧。

中油強調，未來將持續掌握空氣品質改善趨勢與國際產業發展動態，配合主管機關強化污染防制、推動減碳措施及資訊公開，並與社會各界保持溝通，致力降低臭氧及揮發性有機物對環境的影響，以善盡企業社會責任，並促進相關產業的永續發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法