白手起家千萬富翁揭靠「6個秘訣」變有錢 這項對成功最重要

白手起家的千萬富翁分享累積財富的6個秘訣。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕任何曾累積可觀財富的人都會告訴你，這絕不是一夕之間完成的。背後需要大量努力，但更重要的是精明的財務策略。美國財經網站訪問了2位白手起家的千萬富翁，他們6個致富建議。兩位富翁都強調，人際關係對成功至關重要。

報導訪問了2位白手起家的千萬富翁，分別是金融資訊平台FinlyWealth共同創辦人Abid Salahi，以及Swedish Wealth Institute共同創辦人兼執行長Daniel Wood，深入了解他們最常使用的致富方法。

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Abid Salahi表示，「作為白手起家的富翁，我已經走過複雜的財富累積過程，可以分享那些推動我財務成功的強大策略。」Daniel Wood也有相似經驗，他說「我的致富之路充滿寶貴的教訓與策略，我很樂意分享這些洞見。」以下是他們認為對財富成長最關鍵的六大方法，以及如何應用在個人理財上的建議。

1.先投資自己：兩位富翁一致認為，累積財富的基礎是投資自己的知識與技能。Daniel Wood表示，「持續學習與適應，可以讓你在任何領域保持領先。」對他而言，這包括參加研討會、廣泛閱讀，以及與導師交流學習。他說「投資自己是最好的投資。你擁有的知識與技能越多，在市場上的價值就越高。」

Abid Salahi也提到，「根據研究，高達79%的百萬美元富翁並未繼承財富，這顯示自我教育與技能提升非常重要。」因此，他投入大量資源學習與提升能力，因為賺錢能力本身就是最重要的資產。他透過參加工作坊、取得證照與持續學習，讓自己能抓住原本無法取得的高價值機會。

2.培養「豐盛心態」：Abid Salahi指出，另一個關鍵是建立豐盛心態。他引用Jettly執行長Justin Crabbe的話「財富在成為現實之前，首先是一種心態。」這種觀念能將思維從「資源有限」轉為「機會無限」，讓人更容易看見並抓住成長機會。他說「我不再把致富視為零和遊戲，而是相信成功是足夠分配給所有人的。這讓我更願意合作與創新。」

3.多元化收入來源：Daniel Wood警告，只依賴單一收入來源風險很高。他表示「我一直強調建立多種收入來源的重要性。」例如投資股票、房地產，或發展副業。他指出，多元化不僅能提升財務穩定性，也能創造更多累積財富的機會。他說「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡。」

4.培養有意識的消費習慣：Abid Salahi表示「有意識的消費」是財富管理的核心之一。重點不只是省錢，而是每一筆支出都要與長期目標一致。他說「我學會把每個消費決策與財務目標比較，分辨『想要』與『需要』。」透過這種方式，他成功將約30%的收入存下來，並投入可長期複利的投資。他也強調「今天的每個選擇，都會影響未來的自己。」

5.採用彈性預算管理：Abid Salahi也建議使用「彈性預算」。他認為傳統預算方式過於僵化，容易讓人失去動力。他說「僵化的預算會帶來壓力，甚至導致放棄理財目標。」因此他採用動態預算系統，可依照情況調整支出比例，他表示「這讓我既能享受生活，也能持續累積財富。」

6.與激勵你的人同行：兩位富翁都強調，人際關係對成功至關重要。Daniel Wood說「與志同道合的人交流、參加產業活動，是我成功的重要因素。」他指出，人脈能帶來機會、合作與寶貴建議。他說「你的人際網路就是你的資產。要與能啟發你、挑戰你、支持你的人在一起。」Abid Salahi也也認同「你身邊最常接觸的五個人，會決定你是誰。與成功人士交流讓我獲得巨大啟發與動力。」

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