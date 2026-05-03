中國打壓！全球最大網路人權會議 RightsCon被迫取消

中國打壓，全球最大網路人權會議RightsCon被迫取消。圖為第 13 屆「全球數位人權大會」（RightsCon 2025）在台北舉辦。（圖取自官網）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕數位發展部長林宜敬在臉書發文指出，原本5月5日要在非洲尚比亞召開的RightsCon大會，在中國的壓力之下被迫取消了。RightsCon是全世界最大規模的網路人權會議，由國際人權組織Access Now主辦，今年原本預計會有來自150個國家的2600人到尚比亞參與，另有1100人線上與會；但主辦單位收到尚比亞政府訊息表示，他們受到中國政府的強大壓力，不希望有來自台灣的參與者，導致整個會議無限期延期。

林宜敬表示，就在會議開始的5天前，主辦單位Access Now收到尚比亞政府的訊息，表示他們受到中國政府的強大壓力，不希望有來自台灣的參與者前往尚比亞。而Access Now也堅守他們的底線，表明他們組織成立的宗旨之一，就是反對這樣的歧視行為。雙方各有堅持，於是尚比亞政府乾脆要求Access Now將整個會議無限期延期。

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他指出，其實Access Now所舉辦的RightsCon，純粹就是一個民間的活動。來自台灣的參與者不代表台灣政府，而台灣政府也不認為這是一個外交上的突破。2025年RightsCon在台灣舉辦的時候，數發部最主要工作就是幫所有的與會者取得台灣簽證，讓他們順利入境台灣。因為有許多來自圖博、羅興亞、庫德等地的異議人士是沒有護照、甚至沒有國籍的。台灣政府雖然也有一些官員參加RightsCon的活動，並公開致詞，但我們很清楚，我們只是各種活動的客人，並不是主人。

林宜敬表示，數位發展可能走向極權，也可能帶來更多的自由民主，以及對每個個人的尊重。中國選擇了前者，台灣選擇了後者，面對人機協作的AI時代，世人都該自問，我們要選擇哪一條路？

他認為，這個事件告訴我們，中國政府最在乎、最覺得芒刺在背的，既不是「台灣」、也不是「中華民國」的官方身分。他們最在乎的，是台灣跟RightsCon所代表的自由、民主、與法治。或者我們應該反過來說：中國政府最「不」在乎的，就是自由、民主、與法治。

數發部長林宜敬在臉書發文，指原本5月5日要在非洲尚比亞召開的RightsCon大會，在中國的壓力之下被迫取消了。（截取自網路）

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