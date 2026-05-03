亮晶片王牌制裁南非、突破封鎖抵史國！美媒讚台灣智取中國

總統賴清德順利抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問。（圖取自史瓦帝尼政府X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕總統賴清德突破中國封鎖，2日順利抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問，受到外媒關注。《華爾街日報》3日披露，數十年來，中國一直發動多線作戰，試圖孤立台灣，而台灣則經歷了漫長且艱辛的承認鬥爭。直到現在，還沒有哪一幕像最近關於非洲小國史瓦帝尼意志的考驗那樣罕見，誇讚台灣在非洲小國意志測試中智取中國。

除了賴總統突破北京封鎖，前往史瓦帝尼訪問外，南非迎合中國打壓台灣，片面矮化台灣，迫遷我駐處，報導提及，台灣則以短暫禁止半導體出口南非作為回應，這項經濟制裁相當罕見。

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《華爾街日報》報導，台灣總統賴清德準備於上月底展開一年多來的首次國是訪問，飛往史瓦帝尼參與史國國王恩史瓦帝三世登基40週年暨史王58歲華誕慶典。

但在行程前夕，賴總統的行程被迫延期，總統府表示，中國利用「經濟脅迫」施壓三個非洲國家，取消專機飛航許可。接著，賴清德在社交媒體上反轉局勢，宣布經過一次秘密行動後，他已抵達史瓦帝尼。

大西洋理事會全球中國中心（Global China Hub）的非常駐研究員宋文迪表示，賴清德訪問史瓦帝尼顯示北京窮盡一切力量壓制台灣，但是台灣將盡全力證明不會讓北京對台灣的國際存在，擁有否決權。

報導強調，北京長期孤立台灣的使命，剝奪了台灣的民主盟友，將其排除在國際組織之外，並施壓外國政府採納宣稱中國對台灣主權的一中原則。北京已將台北排除在世界衛生組織及其他全球組織之外。台灣奧運選手必須以「中華台北」名義參賽，WTO將這個半導體強國列為「獨立關稅區」。

中國透過貸款強化其在非洲影響力，報導提及，根據波士頓大學全球發展政策中心的估計，中國已向非洲國家提供超過1800億美元的貸款，截至2024年。其中，尚比亞政府欠中國政府及中國貸款機構 66 億美元，中國藉此再次施壓尚比亞。

原定於尚比亞舉行的數位人權峰會，在中國干預下停辦，主辦單位「即刻連線」（Access Now）證實，尚比亞政府遭到中國施壓，要求排除台灣代表，主辦不願接受，決定在開幕前夕取消峰會。

南非是另一個例子，報導指，親中南非去年要求台灣駐普利托利亞（Pretoria）代表處遷出首都，並試圖降級更名。不過，台灣則以短暫禁止半導體出口南非作為回應，這是罕見的經濟制裁。

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