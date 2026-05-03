70歲阿北繼承1億嗨喊「我是有錢人」 如今慘淪背債、資產蒸發下場曝

在高資產背景下，若缺乏穩健經營與理性決策，即使擁有龐大財富，仍可能在短時間內走向崩塌。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕曾擁5億日圓（約新台幣9960萬元）資產、口頭禪是「我可是有錢人」。日本一名70歲阿伯從坐擁5億日圓資產、出入高級俱樂部「自稱富豪」，一場看似風光的人生，竟在短短數年間徹底崩塌，如今化為一場失控的墜落。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A先生（化名）先前繼承祖父留下的龐大資產。其祖父在早年經營商店起家，之後透過都市再開發補償金興建出租公寓，累積逾10億日圓（約新台幣2億元）資產。儘管繳納高額遺產稅後出售部分不動產，A先生仍接手約5億日圓資產，且無任何負債。

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然而，接掌資產後，A先生生活逐漸走向奢華。除了駕駛高級進口車外，還頻繁出入高級俱樂部，每月多達12次。與此同時，他經營的出租公寓卻面臨高空置率，入住率僅約45%。

報導指出，A先生為了「幫助」在俱樂部工作的女性，將部分房間以免費或低價出租給她們，甚至投入資金設立夜間托兒所，試圖解決單親家庭的育兒問題。然而，相關事業幾乎未見成效，托兒所開業後使用率低迷，其他如咖啡廳、寵物美容等投資亦接連失敗。

在長期虧損與高額支出壓力下，包括裝修費、廣告費、多輛車貸及人際開銷，A先生資產迅速縮水。不動產價值下跌至約3000萬日圓（約新台幣598萬元），但債務卻暴增至約5億日圓，最終資金斷裂，遭銀行追討。

隨著財務惡化，原本往來密切的人際關係也迅速瓦解。報導指出，曾經頻繁出入其生活圈的女子陸續離開，A先生最終在債務壓力下失去蹤影，至今行蹤不明。

理財專家分析，此案例反映部分高資產人士在缺乏財務規劃與風險意識下，容易因過度自信而忽略專業建議，導致資產快速流失。專家指出，真正能長期維持財富的人，通常具備良好的資訊判斷能力與傾聽專業意見的習慣，而非單憑主觀判斷行事。

該案例也凸顯，在高資產背景下，若缺乏穩健經營與理性決策，即使擁有龐大財富，仍可能在短時間內走向崩塌。

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