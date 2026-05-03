沒有甜甜價？美國櫻桃來了 價格全曝光

美國櫻桃季來臨，由於運費大漲，出口商坦言亞洲地區價格不便宜。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國櫻桃季來臨，加州櫻桃已開始上市，價格可能讓你買不下手。由於中東戰爭、油價飆漲，出口商坦言，運費較去年同期飆漲50%及美元走強，亞洲地區價格會非常昂貴。實際走訪傳統市場，攤商也不諱言的說，價格真的很高，每台斤零售價要550到600元，比去年甜甜價高出2倍至2.3倍。

外媒指出，儘管加州櫻桃產量似乎有所提高，但2026年的櫻桃季可能會充滿挑戰。令人擔憂的是加州日益不穩定的天氣。據美國氣象局稱，2026年3月是聖華金谷（加州大部分櫻桃產區）有史以來最熱的3月。

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極端高溫導致整個山谷的櫻桃園幾乎同時開花，使得今年的櫻桃季比往年提前到來。由於花期集中，預計加州幾乎所有的櫻桃都將在5月成熟，這將迫使櫻桃產業在幾週內而不是幾個月內完成銷售。

由於美元走強以及伊朗衝突導致空運費用飆升，今年加州櫻桃對亞太地區的消費者來說，可能相當昂貴。

美國水果貿易商Rivermaid Trading Company主管梅德羅斯（Chris Medeiros）表示，「我們花了幾個星期的時間出國考察，會見了不同的客戶。櫻桃總是能引起轟動，海外客戶似乎都在翹首期期待空運的新鮮優質水果。

他強調，亞洲仍然是加州的主要出口市場之一，但目前美元對包括日圓和韓元在內的幾種亞洲貨幣非常強勢，「這使得加州櫻桃的價格相對較高，可能會對需求造成一些挑戰」，不過一些國家潛在的關稅減免，以及亞洲部分地區持續的GDP成長，或許能夠創造一些機遇，並帶來一些樂觀情緒。

梅德羅斯稱，加州櫻桃通常透過空運銷往海外市場，但最近航空公司為了提高空間利用率和效率，減少航班數量。運費佔總成本的很大一部分，傳統上，運價在產季初期往往處於較高水平，然後隨著櫻桃產量的增加而逐漸下降。

Rivermaid Trading Compan另一位主管布洛斯（Justin Bloss）則說，「我們看到運費比去年同期上漲高達50%，這無疑會產生影響，並直接影響零售定價。」

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