傳伊朗油輪載著190萬桶原油突破封鎖 目的地是中國？

傳一艘伊朗油輪突破美軍封鎖。油輪示意圖。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，一艘載有超過 190 萬桶原油的伊朗國家油輪公司 （NITC） 超大型原油運輸船 （VLCC），已抵達遠東水域，據悉該船避開了追蹤系統和美國海軍的監視，傳出最終目的地是中國。

綜合外媒報導，根據油輪追蹤者（TankerTrackers）數據，一艘隸屬於伊朗國家油輪公司（NITC）的超級油輪（VLCC），載有超過190萬桶原油，價值近2.2億美元（約台幣69.5億），成功躲過美國海軍的監視，抵達遠東地區。

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這艘被確認為「HUGE 號」（IMO：9357183）的伊朗油輪，一週以前，最後一次出現在斯里蘭卡附近海域。據悉，它現在正在穿越印尼的龍目海峽Lombok Strait，朝著廖內群島（Riau Archipelago）方向移動。

至於油輪的目的地，有人在社群平台X上指出，這艘伊朗油輪的最終目的地是中國。

A National Iranian Tanker Company （NITC） VLCC supertanker carrying over 1.9 million barrels （valued at nearly $220 million dollars） of crude oil has managed to evade the U.S. Navy and reach the Far East.



Her name is HUGE （9357183）, and we last sighted her off Sri Lanka over a… pic.twitter.com/dBf7QzPVkB — TankerTrackers.com, Inc. （@TankerTrackers） May 3, 2026

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