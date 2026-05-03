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傳伊朗油輪載著190萬桶原油突破封鎖 目的地是中國？

2026/05/03 16:40

傳一艘伊朗油輪突破美軍封鎖。油輪示意圖。（法新社資料照）傳一艘伊朗油輪突破美軍封鎖。油輪示意圖。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，一艘載有超過 190 萬桶原油的伊朗國家油輪公司 （NITC） 超大型原油運輸船 （VLCC），已抵達遠東水域，據悉該船避開了追蹤系統和美國海軍的監視，傳出最終目的地是中國。

綜合外媒報導，根據油輪追蹤者（TankerTrackers）數據，一艘隸屬於伊朗國家油輪公司（NITC）的超級油輪（VLCC），載有超過190萬桶原油，價值近2.2億美元（約台幣69.5億），成功躲過美國海軍的監視，抵達遠東地區。

這艘被確認為「HUGE 號」（IMO：9357183）的伊朗油輪，一週以前，最後一次出現在斯里蘭卡附近海域。據悉，它現在正在穿越印尼的龍目海峽Lombok Strait，朝著廖內群島（Riau Archipelago）方向移動。

至於油輪的目的地，有人在社群平台X上指出，這艘伊朗油輪的最終目的地是中國。

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