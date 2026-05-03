馬桶和味精製造商異軍突起 這兩家公司成為AI閃亮奇星

日本馬桶製造商TOTO宣布將轉型生產人工智慧晶片，消息一出，股價應聲上漲18%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕誰能想到，生產馬桶和其他衛生設備的公司竟然會開始生產人工智慧晶片？日本馬桶製造商TOTO宣布將轉型生產人工智慧晶片，消息一出，股價應聲上漲18%。外媒wccftech報導，從馬桶到人工智慧晶片，TOTO與味精製造商味之素一起成為日本人工智慧消費熱潮中最奇特的受益者。

TOTO宣布在營運中利用化學原料於製造人工智慧基礎設施的關鍵組件。Toto的股價飆升18%，創五年來新高，此前該公司宣布將生產半導體元件，包括用於人工智慧市場的元件。

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Toto公司正利用其陶瓷技術專長製造靜電吸盤，這是晶片製造中常用的零件。這些吸盤本質上是用於固定矽晶圓的板狀裝置，不僅能牢固地固定晶圓，還可用於運輸晶圓，並在等離子體製程中保持晶圓冷卻。

另根據英國《金融時報》報導，這家日本衛浴製造商生產這種馬桶蓋已有40多年歷史，但由於近期人工智慧需求激增，該公司正在大幅提高產量。隨著人工智慧相關零件價格的飆升，各公司紛紛報告利潤大幅成長。

類似的企業成功轉型例子包括味之素公司，這是一家生產味精食品調味料的公司，也實現巨大的營收成長，因為該產品對於創建先進封裝技術（例如ABF基板）至關重要，而ABF基板是下一代人工智慧晶片的關鍵推動因素。從味精到廁所衛浴產品，人工智慧正在滲透供應鏈的各方面。

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