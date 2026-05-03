台灣投資人行為三大轉變，ETF崛起、退休意識升溫、AI理財進入人機協作新階段。（擷取自投信投顧公會官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕投信投顧公會連續六年調查台灣投資人行為，根據公會最新報告顯示，國人三大投資行為轉變包括ETF崛起、退休意識升溫、AI理財進入人機協作新階段，公會也提醒，在成長過程中仍面臨三大挑戰，包括金融素養不足導致的投資落差、退休準備不足所帶來的未來風險，以及制度認知與參與度偏低的結構問題。

投信投顧公會發布《2025年臺灣民眾對於共同基金投資之問卷調查》結果，顯示ETF於過去五年間快速成長，已由過去的輔助性產品轉變為主流資產配置工具，使用比例持續攀升，顯示投資人偏好低成本、高透明度與操作彈性的產品，此外，主動式ETF的興起，也代表市場對於「介於主動與被動之間」的新型態投資工具展現高度興趣。

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國人在投資行為上，過去五年雖仍以中短期操作為主，但定期定額投資逐漸普及，投資人開始採取「單筆搭配定期定額」的策略，以分散風險並累積長期報酬，資訊來源方面，則由傳統金融機構轉向社群媒體與專家意見領袖，顯示投資決策已進入數位化與去中心化時代，同時，手機APP已全面取代傳統下單方式，行動投資成為主流。

第二，調查顯示，認為應於40歲前開始準備退休的比例長期維持在七成以上，顯示觀念逐步建立，然而，實際行動仍存在落差，約三成以上民眾尚未開始準備退休金，且主要原因為收入壓力與資金分配限制，此外，退休投資工具也出現轉變，從過去以存款與保險為主，逐步轉向股票與ETF，顯示投資人開始接受市場風險以追求更高報酬。

第三，約54%民眾對AI理財工具一定認知，但多數仍停留在初步理解階段，在服務偏好上，「AI為主＋人工顧問輔助」為最受歡迎模式（36%），顯示投資人仍重視專業顧問的信任與判斷，此外，AI理財最受期待功能為「風險預警與市場分析」（61%）、「個人化投資組合」（52%）與「自動資產配置」（45%），顯示使用AI理財的需求聚焦於風險控管與決策輔助。

投信投顧公會認為，台灣投資市場將進一步由「工具普及」走向「制度與科技驅動」的發展階段。一方面ETF與數位平台已奠定投資普及化基礎，未來競爭將轉向產品差異化與服務深度，包括資產配置整合、個人化投資建議及長期財務規劃能力；另一方面，退休制度將成為市場發展的重要推力，若能結合稅務誘因、長期投資機制與簡化操作流程，將有機會大幅提升民眾參與度；此外，AI與數位科技的導入，將改變投資服務模式，未來金融機構的競爭優勢將建立在「信任、數據與技術整合能力」之上。

公會也認為，過去五年台灣投資市場已完成「市場商品以ETF為主流」、「短期交易轉向長期規劃」以及AI理財朝「人機協作」發展這三大轉型，然而，在成長過程中仍面臨三大挑戰，包括金融素養不足導致的投資落差、退休準備不足所帶來的未來風險，以及制度認知與參與度偏低的結構問題，未來若能透過金融教育深化、制度設計優化以及科技應用強化，將有助於建立更健全且具韌性的投資環境，推動台灣資本市場邁向長期穩定與永續發展。

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