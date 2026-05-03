不外食、只搭大眾運輸！75歲節儉阿北藏身價4000萬的背後秘密

日媒以真實案例揭示，隨著高齡者金融詐騙案件增加，財不露白已逐漸成為部分高資產族群的共識。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕坐擁驚人資產，卻不開名車、不碰名牌，甚至刻意過著「看不出有錢」的生活。日本一名擁有逾2億日圓（約新台幣3984萬元）資產的75歲阿伯，過著近乎「隱形」的低調生活，沒有名車、不穿名牌，極端選擇的背後不是節儉，而是對風險的深刻恐懼，一旦被盯上，代價可能難以承受。

日媒報導，居住在東京的山口先生（化名）長年透過經營事業與投資累積財富，退休後仍維持約2億日圓的金融資產，遠高於日本高齡族群平均水準。然而，他的日常生活卻相當樸實，衣著多為平價品牌，交通以大眾運輸與步行為主，鮮少進行高消費活動。

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山口先生直言「不想被盯上」，這是他選擇低調生活的主要原因。報導指出，他的觀念轉變，源於60多歲時的一段經歷。當時一名熟識友人因生活高調、頻繁展示財力，最終捲入投資詐騙，蒙受重大損失。這起事件讓他深刻意識到，過於顯眼的生活方式，可能讓人無形中成為不法人士的目標。

自此之後，他開始刻意降低生活曝光度，不僅避免購買奢侈品，也極少向他人透露自身資產狀況，即便是親近友人，也不輕易談及財務細節。

山口先生表示，對他而言，「守住資產」比「享受資產」更重要。他強調，資產的多寡並不必然反映在生活外表上，選擇適合自己的生活方式，才是長期穩定的關鍵。至於這樣的生活是否會感到不便，他則表示完全不會「我本來就過這樣的生活，沒有什麼不自由。」

目前，他仍維持規律簡單的生活節奏，包括日常採買與散步等活動。儘管看似平凡，但在他眼中，這正是最安心、也最可持續的生活模式。

專家指出，隨著高齡者金融詐騙案件增加，「財不露白」已逐漸成為部分高資產族群的共識。高齡者若被外界判斷具備資產實力，可能更容易成為詐騙鎖定對象。

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