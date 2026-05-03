73歲高管昔領年薪240萬 退休僅8年淪「超市搶半價品」晚年慘崩塌

退休規劃關鍵不在於「賺多少」，而是能否在收入下降後，建立符合現實的支出結構。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名73歲老翁曾領高年薪、身居企業高管職位，年收曾高達1200萬日圓（約新台幣239萬元），退休時手握4000萬日圓（約新台幣797萬元）退休金，看似足以安穩度過晚年。然而，卻在短短8年間幾乎耗盡積蓄，最終淪為鄰里口中的「半價大叔」，甚至被兒子目睹在超市追逐特價商品的景象，人生落差令人唏噓。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，佐藤健二（化名）過去在大型企業擔任營業經理，年收一度高達1200萬日圓（約新台幣239萬元），長年維持高端社交與應酬生活。無論是高級餐廳聚會、高爾夫應酬或海外旅遊，皆是日常的一部分，生活水準始終維持在高檔水準。

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然而，65歲退休後，他並未調整生活方式。雖然每月僅剩約17萬日圓（約新台幣3.4萬元）年金收入，但他仍延續過去消費習慣，包括高級外食、酒類嗜好、社交聚會與高爾夫活動，光是飲食與交際費每月就高達30萬日圓（約新台幣6萬元）以上。

此外，他仍持有高級進口車與大型住宅，維修、保養與電費支出沉重，再加上地方人情往來、捐款與紅白包等隱性開銷，使得資產持續被消耗。

生活陷入困境後，他開始在超市傍晚特價時段購物，長時間守候打折商品，逐漸被鄰里稱為「半價大叔」。某次與兒子一同購物時，兒子目睹他緊盯特價標籤、迅速搶購的畫面，忍不住低聲說出「爸爸……有點丟臉。」佐藤先生則坦言，年紀增長後已不再在意他人眼光，只能以節省方式維持生活。

理財專家分析指出，此案例反映高收入族群常見風險，即使累積大量退休金，若未及時調整生活型態，仍可能因支出慣性過高而迅速耗盡資產。

專家強調，退休規劃關鍵不在於「賺多少」，而是能否在收入下降後，建立符合現實的支出結構。否則即使曾經風光，也可能在短短數年間走向財務崩塌。

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