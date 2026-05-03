台積電在內！外媒喊若股市回檔 「這3檔」暗藏推高機會

台積電仍占全球晶圓代工市場超過三分之二的市占率。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》指出，4月的股票市場反彈，或許已經完全收復了2月與3月的跌幅。然而，在估值偏高以及第一季財報表現不一的情況下，部分投資人開始重新評估市場走勢，下一步出現修正的可能性不小。不過分析師指，面對大幅回檔不必過度恐慌。事實上，如果市場真的出現拉回，反而會成為長期投資的好機會。以下是3檔值得關注的股票，一旦市場出現明顯轉弱、使近期被推高的股價回落，將可能成為進場時機。

1.台積電（TSMC）

高通（Qualcomm）與輝達（NVIDIA）等多數半導體公司其實幾乎不自行生產晶片。報導指，這些高設備、高人力成本的製造流程，通常外包給像台積電這樣的專業晶圓代工廠。事實上，儘管業界試圖降低對單一公司的依賴，Counterpoint Research指出，台積電仍占全球晶圓代工市場超過三分之二的市占率。

請繼續往下閱讀...

只要人工智慧（AI）晶片需求持續強勁，台積電就有望持續成長。自2022年底OpenAI推出ChatGPT掀起AI硬體競賽以來，該公司股價也穩定上升。優質股票即使價格較高仍有投資價值，但若能等待市場回檔再進場，往往能取得更好的投資報酬。

2.Roku

串流技術公司Roku，可能是市場上最被低估、同時也最容易被誤解的企業之一。的確，它的發展與串流產業密切相關，也擁有自己的串流平台。但正因其角色定位，使其不論哪個串流服務受歡迎，都能從中受益。從最新財報可見，Roku第一季營收年增22%，毛利更成長27%。如今，人們使用串流設備的黏著度，幾乎與手機相當，這種使用習慣具有相當強的穩定性。

3.安謀（Arm Holdings）

最後，如果市場出現全面性回檔，使Arm近期自3月中旬低點上漲約70%的漲幅回吐，這檔股票也值得納入觀察名單。雖然股價已自4月24日高點略為回落，但目前估值仍偏高，本益比超過100倍（以今年預估每股盈餘約1.8美元計算）。整體而言，若市場出現修正，這些具備長期成長潛力的公司，可能會提供更具吸引力的進場機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法