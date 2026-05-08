LTN經濟通》人形機器人兵家必爭 獨角獸應運而生

美國的人形機器人獨角獸Agility Robotics能直接進入人類既有工作場域，降低企業導入自動化的門檻。（資料照，彭博）

Agility Robotics打造雙足機器人

〔財經頻道／綜合報導〕在人工智慧快速從數位世界延伸至實體世界的當下，「人形機器人」正從概念走向產業化。過去被視為科幻象徵的「類人機器勞動力」，如今已開始在物流與製造場域中進行實際部署測試，並逐步形成新一輪全球科技競賽。

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美國的人形機器人獨角獸Agility Robotics正站在這場轉型的核心位置。人形機器人長期以來被視為AI與機械工程的終極挑戰之一，但真正讓這個領域出現轉折的，是能否進入現實工作場域並持續運作的能力。Agility Robotics 所開發的Digit，正是在這樣的背景下誕生。

Agility Robotics非正式的股價估算約為每股68美元，市值約22億美元。

Agility Robotics成立於2015年，核心願景是打造能在真實世界中工作的雙足機器人，而非僅限於工業固定產線的機械手臂。與傳統工業機器人不同，其主力產品Digit可在倉儲、工廠與物流環境中自由移動，能在無需改造環境的情況下進入既有倉庫與工廠作業，並執行搬運、轉運與重複性作業。相較於傳統工業機器人需要高度結構化環境，Digit的設計理念是「直接進入人類既有工作場域」，降低企業導入自動化的門檻。

這不僅象徵技術成熟度提升，也反映AI正從軟體運算走向實體行動能力的重大轉折。在此背景下，全球供應鏈與產業分工正在重組，而台灣是否能在這場變革中找到新定位，也成為產業界高度關注的焦點。

Amazon正快速推進機器人應用。（資料照，彭博）

人形機器人能否商業化取決於AI算力

人形機器人能否真正商業化，不僅取決於機械設計，更取決於AI與運算能力的支撐。在這個層面上，亞馬遜（Amazon）與輝達（NVIDIA）分別扮演不同但互補的角色。Amazon作為全球最大電商與物流企業之一，本身即是自動化技術的長期推動者。

美國財經新聞網站《Benzinga》於2024年4月報導，Amazon正快速推進機器人應用，目前已部署超過75萬台機器人，與員工協同作業。這些機器人包括與Agility Robotics合作開發的雙足機器人Digit，主要負責執行重複性任務，以提升效率、安全性及配送速度，這些機器人最終可能會取代送貨員的工作，Digit可搬運物流箱等物品。Amazon與Agility Robotics的合作，不只是技術測試，更是物流系統未來形態的前期實驗。

除此之外，2026年初，Digit也宣告將走入豐田汽車（Toyota）的生產線中。外媒《The Robot Report》報導，Agility Robotics表示，已與豐田汽車製造加拿大公司（TMMC）簽署協議，在其工廠部署Digit機器人，這是在成功完成為期1年的試點計畫之後所做出的決定。

TMMC的前導計畫使用了3台Digit，涵蓋開發、技術驗證與現場應用等階段。公司表示，未來計畫再部署7台人形機器人，用於將料箱裝載與卸載至自動牽引車，若成效良好，將進一步增加機器人數量。

除了Digit目前已執行的工作之外，Agility與TMMC表示，雙方將評估更多機器人與人工智慧的應用場景，以支援製造、供應鏈與物流作業中的員工。他們計畫探索如何透過自動化處理製造產線中常見的高重複性與高體力負擔工作，降低員工負擔並提升安全性，使員工能投入更具附加價值的工作。

2025年9月，Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst（中央者）到訪佳能。（本報資料照）

輝達、 亞馬遜均投入資本

看好Digit前景的，不只Amazon。2025年9月，Agility Robotics宣布消息，在C輪募資中，獲得全球AI巨頭輝達創投部門NVentures的策略性投資，雙方合作除了技術交流外，也將繼續與輝達合作開發下一代AI加速機器人技術，這標誌著輝達正式進軍人形機器人領域。外傳輝達投資Agility Robotics的金額約2000萬至3000萬美元。

而台灣也沒有缺席，台灣供應商可望搭上人形機器人浪潮的順風車。工研院旗下創新工業技術移轉股份有限公司（ITIC），亦為其早期投資人。另外，能率集團旗下能率亞洲、佳能等先前已共同投資Agility Robotics新台幣3億元。未來能率集團有望結盟輝達、Agility Robotics揮軍AI機器人市場。

Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst先前來台訪問佳能，表示與佳能及其團隊的合作，將進一步尋求在光學影像、感測及傳動馬達的進一步尋求供應鏈合作。Hurst看好人形機器人未來會成長到1年數萬台規模，帶動相機模組、感測器、馬達等供應鏈廠商，台灣也仍將是重要供應據點。

Jonathan Hurst進一步指出，Agility Robotics在奧勒岡州的工廠是做原型打樣，會自己設計模組、製造關鍵模組，但人形機器人需要很多模組，像是相機模組、感測器、處理器、電動馬達、傳動系統等，台灣在這些產業累積許多優勢，未來Agility Robotics生產的規模擴大，他很樂意在台灣尋找更多策略夥伴。Hurst看好人形機器人未來會成長到1年數萬台規模，台灣也仍將是重要供應據點。

Agility Robotics已與豐田汽車製造加拿大公司（TMMC）簽署協議，在其工廠部署Digit機器人。（資料照，法新社）

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