請領失業給付會影響退休金？一文帶你完整看懂！

勞工遭資遣後，是否該申請失業給付？這個問題讓不少人感到猶豫。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工遭資遣後，是否該申請失業給付？這個問題讓不少人感到猶豫。勞工A近日因遭公司資遣，面臨突如其來的經濟壓力。雖然得知可申請失業給付暫度難關，但他擔心一旦請領，會影響未來退休時的勞保老年給付，內心陷入兩難。

類似疑問在實務上相當常見，許多勞工對「勞保」的內容並不清楚，誤以為所有給付都來自同一制度。事實上，勞工在就業期間，雇主通常會為其投保勞工保險、職業災害保險，以及就業保險，這3種保險屬於不同的制度，各自的保障內容與給付來源皆不相同。

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以勞工A的情況來看，他是因遭公司資遣而失業，屬於就業保險的保障範圍。就業保險制度設計，是為了在勞工非自願離職時，提供基本生活支持，同時協助其儘快回到職場。相關給付包含失業給付、職業訓練生活津貼及育嬰留職停薪津貼等，目的在於減輕勞工失業期間的經濟壓力。

需要釐清的是，失業給付的來源屬於就業保險，並非勞工保險或職業災害保險。因此，勞工請領失業給付，並不會影響未來勞保老年給付的金額，也不會被扣減。

不過，須注意的是，若勞工失業期間未持續參加勞工保險，就可能影響投保年資的累積，進而對未來請領條件或金額產生間接影響。

整體而言，勞工在面臨非自願失業時，可依自身需求申請相關給付，無須過度擔心影響退休權益。正確認識制度內容，有助於在困境中做出更安心的選擇。

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