金價連崩2個月！法人點出3大原因 長線有望重回5000美元

金價連崩兩個月，法人看三大原因暫跌、長線有望重回5000美元。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕中東戰火未熄，但國際黃金價格自3月2日來到每盎司5211美元最高點後直直落，連續兩個月持續崩跌，目前則在每盎司4600美元附近盤整，法人認為，三大原因使得金價暫時崩跌，但長線仍有望站回5000美元大關之上。

期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊指出，黃金向為避險資產首選，不過自美國及以色列聯合對伊朗發動攻擊以來，黃金卻反向震盪走低，可能的原因有三，第一，根據過去經驗，當投資人迫切需要抱持較多現金部位時，黃金往往成為變現的最佳標的；第二，美伊衝突膠著，荷姆茲海峽仍未完全開放通行，油價飆漲恐將帶動通膨上升，支撐投資信念之一的降息政策不僅愈行愈遠，甚至可能扭轉為升息；第三，過去二年黃金價格漲幅高達109.38%，累積獲利高，投資人獲利了結較無困擾。

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短線黃金疲弱態勢能否扭轉?期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊分析，主要在於中東戰爭是否如川普所言在短期內結束，油價若能脫離高檔區間，投資人的恐慌心態將能回穩，多數投行均認為金價將回升至每盎司5000美元以上，不過也要提醒投資人，近期貴金屬市場波動大增，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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