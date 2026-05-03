巴菲特：當今市場就像「一座附設賭場的教堂」賭博風氣之盛前所未見

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會上，股東們注視著巴菲特接受CNBC訪問。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）認為，當今的金融市場就像「一座附設賭場的教堂」，並感嘆「從未見過人們像現在這樣充滿賭性」。

巴菲特在週六（2日）波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東會期間接受《CNBC》訪問時表示，在他長達60年的投資生涯中，只有少數幾年出現真正具吸引力的投資機會。當市場缺乏合理價格的標的時，他選擇保持觀望。

請繼續往下閱讀...

巴菲特認為，當前投資人行為愈來愈偏向「玩遊戲」或「下注」，使金融市場的賭博氛圍日益濃厚。巴菲特雖過去便曾將市場比喻為「教堂旁的賭場」，但認為如今賭場的特質更為明顯。

巴菲特還特別點名短天期選擇權交易愈來愈普遍，並直言這「不是投資，也不是投機，而是純粹的賭博」。

此外，巴菲特也舉出涉及預測市場與內線資訊的相關案例，以及體育博彩在年輕族群中迅速擴張的現象，顯示市場投機行為顯著增加。

巴菲特表示，當前市場賭博風氣規模「前所未見」，但他強調，這並不代表投資本身變得糟糕，只是意味著許多資產價格可能被推高至不合理水準。

巴菲特也重申其經典投資原則：「當別人貪婪時要恐懼，當別人恐懼時要貪婪」，並指出最佳的買入時機，往往出現在市場崩跌、甚至沒有人願意接電話的時候。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法