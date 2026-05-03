外資上週五狂買聯電，法人看目標價84元。（圖擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕外資上週五（4月30日）狂買聯電（2303）、排名當日買超第一，法人最新報告給予「持有-超越同業」評等，目標價上看84元。

根據統計顯示，外資4月買超聯電高達23萬張以上，目前持股比重超過36%，股價從56.5元來到77.3元、月漲幅近37%，不少投資人看著聯電一路向上大漲不回頭，頻頻問「還能追嗎」，以目前收盤價77.3元與法人目標價84元相較，約還有1成空間。

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法人分析，聯電今年首季產能利用率79%，晶圓出貨102.1萬片、季增5.6%、年增15.6%，主要來自8吋晶圓出貨成長，消費性應用季增12.8%，估算28/22奈米產能利用率約85~90%，其他成熟製程產能利用率則已接近80%，但ASP（產品平均價格）也因此季減約4.3%，本業獲利表現符合預期，加上認列金融資產評價利益及投資收益、業外收益53.7 億元，調整後每股稅後盈餘（EPS）1.28 元，表現優於預期。

法人認為，聯電成熟製程產能利用率已見改善，整體產能利用率再提升至85~90%，預估今年下半年ASP將提升5-10%，預估今年2026EPS達4.74元、明年EPS為5.26元，不過，報告也直指，短線股價已反映下半年利多。

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