4月強彈7200點!法人看「五窮六絕」免驚、台股強勢多頭格局不變。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股4月強彈7200點，目前正在4萬點大關附近盤桓，散戶高度關切進入俗稱的「五窮六絕」，台股是否能繼續向上？法人多認為，只要沒有跌破3萬7千點大關，都是呈現強勢多頭格局。

觀察4月三大法人動向可發現，外資強力回補2481.19億元、投信加碼414.78億元、自營商買超610.35億元，三大法人合計買超3506.33億元。

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玉山科技島基金經理人王偉哲指出，台股持續在4萬點大關前躊躇，但無礙於科技股引領的多頭趨勢持續，加上美股盤後四大CSP巨頭公布財報，獲利均優於市場預期，有利於AI多頭持續，且隨企業導入代理式AI需求快速升溫，帶動算力與推論需求同步爆發，相關應鏈可望全面受惠。

野村台灣運籌基金經理人姚郁如表示，在基本面穩健、資金動能未見反轉的情況下，波動反而有助於中長期行情延續，而非趨勢性反轉。從全球資產配置角度來看，她認為資金主軸已出現結構性轉變，市場關注焦點也從單純的AI成長，轉向「AI瓶頸」所衍生的投資機會，這樣的變化，使得具備關鍵技術與產業聚落優勢的市場，將持續成為資金配置重心，而台灣正位居這一趨勢的核心位置。

元大投顧認為，台股日前成交值創下天量1.46兆元後，大盤盤中繼續創下歷史新高點、來到4萬0194點，不過由於天量發後，成交值卻開始呈現萎縮，顯示追價意願轉弱，指數順勢高檔整理，建議投資人後續觀察重點，只要天量當日低點3萬7164點沒有跌破，皆屬強勢整理。

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