聯準會官員：上週通膨數據是「壞消息」 降息仍需謹慎

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）。（路透資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，上週公布的通膨數據其實不太樂觀，對美國聯準會（Fed）而言算是「壞消息」，也意味著在通膨明確降溫之前，Fed決策官員在降息議題上仍須審慎以對。

《路透》報導，古爾斯比週六（5月2日）接受福斯新聞《The Journal Editorial Report》節目訪問時指出，聯準會當前最關注的是通膨能否回到2%的目標，但從上週公佈的數據來看，目前尚未出現明確回落跡象。像上週公布的數據，聯準會很重視的個人消費支出（PCE）物價指數，3月年增率還有3.5%，仍高於政策目標。

請繼續往下閱讀...

古爾斯比進一步指出，通膨壓力不僅來自關稅或油價等因素，甚至在相對不受相關影響的服務業領域，物價亦呈現上升趨勢，顯示整體通膨結構並不理想。

古爾斯比直言，現在的通膨狀況「看起來不太妙」。儘管古爾斯比今年未具備利率決策投票權，但他早在去年12月就曾反對降息，因為當時就覺得通膨有升溫風險，而最近油價上漲，讓這個風險更明顯。

報導指出，聯準會在上週的會議中，以8比4的表決結果決定將政策利率維持在3.5%至3.75%區間，為自1992年以來分歧最大的一次。其中有3位官員反對會後聲明中暗示未來可能降息的措辭。

對此，古爾斯比表示，這樣的分歧反映出聯準會在提供貨幣政策「前瞻指引」時的困難之處，即便官員對利率決策本身達成共識，對未來政策路徑的溝通仍可能存在歧見。

而針對現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在新任主席華許（Kevin Warsh）經參議院確認後，是否續任理事一職的問題，古爾斯比表示他樂見鮑爾續留聯準會，並肯定其一貫審慎且具洞見的決策風格；同時也對華許即將上任表達期待，關注其未來政策走向與影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法