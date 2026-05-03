高雄港景第一排！旅運中心15F擬設360度景觀咖啡廳、第4季招商

高雄港旅運中心塔樓最高處15樓，將規劃360度景觀咖啡廳。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣港務公司在立院考察會議中指出，高雄港旅運中心塔樓中最高的15樓擁有港警第一排遼闊視野，將規劃360度景觀咖啡廳，預計今年第四季公告招商。

高雄港旅運中心塔樓最高處15樓，將規劃360度景觀咖啡廳。（記者王榮祥攝）

旅運中心分為裙樓（旅運設施、較低處）與塔樓（辦公設施），裙樓商業空間已全數完成招商，由承億酒店與澎坊（免稅商店）。

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塔樓部分共有15層，初步規劃有3樓的郵輪國際會議廳、4樓的培訓中心、5樓台灣港Ports館，6樓與7樓配合政策供科技或金融產業進駐，也可運用微會展中心或商辦，8到14樓為港務公與遠傳，15樓則規劃360度景觀咖啡廳，預計今年第四季公告招商。

高雄知名景觀餐廳包括承億酒店27樓泰式餐酒館，可俯瞰亞洲新灣區360度高空璀璨夜景，，高雄展覽館旁的Sauga鯊加碼頭餐酒館，可360度欣賞高雄港與遊艇碼頭美景，高字塔旋轉餐廳小紅食堂，則是全台少有的旋轉餐廳，位於紅毛港文化園區，可近距離觀賞大船入港與夕陽，和逸飯店高雄中山館的30樓，擁有270度挑高落地窗，可遠眺85大樓與市區美景。

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