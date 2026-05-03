波克夏Q1營業利潤年增18％ 現金水位創新高

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）週六（5月2日）公布2026年第1季財報，在整體經濟不確定性升高之際，公司營業利潤仍年增18%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由「股神」巴菲特（Warren Buffett）打造、現由阿貝爾（Greg Abel）領導的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）週六（5月2日）公布2026年第1季財報，在整體經濟不確定性升高之際，公司營業利潤仍年增18%。

《路透》報導，根據最新公布的財報數據顯示，波克夏海瑟威旗下數十家企業第1季的營業利潤年增18%，達113.5億美元（約新台幣3589.95億元），高於去年同期的96.4億美元（約新台幣3049.08億元）。

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而波克夏海瑟威包含普通股投資收益在內的淨利潤則超過翻倍，達101億美元（約新台幣3197.58億元），高於去年的46億美元（約新台幣1454.96億元）。不過公司指出，淨利潤受未實現投資損益影響較大，因此參考性有限。

資本配置方面，波克夏海瑟威第1季回購約2.34億美元（約新台幣74.01億元）自家股票，為2024年5月以來首度恢復庫藏股回購，顯示公司對資本運用仍持審慎態度。

此外，截至3月底，波克夏海瑟威持有現金達3802億美元（約新台幣12.02兆元，不含尚未交割的美國國庫券），創歷史新高。市場普遍認為，龐大現金部位反映公司近年難以找到符合其價值投資標準的大型併購標的。

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