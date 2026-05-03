OPEC+同意6月每天增18.8萬桶原油 荷姆茲續封增產恐淪空談

初次上稿05-02 23:57 更新時間05-03 06：27

OPEC+同意6月每天增產18.8萬桶原油。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《路透》2日報導，兩名知情人士透露，石油輸出國組織及其他產油國盟邦（OPEC+）原則同意，6月每天增產18.8萬桶原油，這是連續3個月增產，然而，只要美伊戰爭持續中斷波灣原油供應，這項增產仍多半是紙上談兵。

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報導說，OPEC+成員國3日將舉行政策會議，儘管戰爭持續，阿拉伯聯合大公國1日起退出組織，但7個成員國已同意增產。

3日出席會議的成員國分別為沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特、阿爾及利亞、哈薩克、俄羅斯與阿曼。隨著阿聯的退出，OPEC+共有21個成員國，包括伊朗，然而，近年只有7國以及阿聯參與每月的生產決策。

2月28日爆發的伊朗戰爭，以及隨之而來的荷姆茲海峽封鎖，已嚴重阻礙OPEC+成員國沙烏地阿拉伯、伊朗、科威特以及阿聯的原油出口。在該衝突發生前，這些生產國是該組織中唯一有能力增產的國家。

伊朗也是OPEC+成員國，但不在3日出席會議的7國之列，在4月美國封鎖其港口後，伊朗的原油出口也大幅下降。

全球原油交易商說，除非荷姆茲海峽的航運重啟，否則這項增產很大程度上只是象徵意義，而即使該海峽重新開放，原油運輸也需要數月才能正常化。

隨著分析師開始預測，未來1至2個月將出現廣泛的航空燃料短缺以及全球通膨升高，過去1週油價一度飆破每桶125美元，達4年新高水準。

知情者說，3日的增產將與上月每日20.6萬桶的增產幅度相近，但將除去阿聯的配額。阿聯已於5月1日退出OPEC+。

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